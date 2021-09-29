logo
Русский Українська

BTC/USD

42476.28

ETH/USD

2930.44

LTC/USD

147.69

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

31.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцам рассказали, какую колбасу нельзя покупать
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам рассказали, какую колбасу нельзя покупать

Специалистом были проведены проверки украинских магазинов, в которых продаются мясные изделия

сегодня, 13:00
Автор:

Елизавета Черных

Украинцам не следует приобретать колбасу с отметкой "для детей", мясные изделия на "развес", а также товары, где нет сроков хранения, или которые не находятся в холодильной камере. Такими рекомендациями с изданием  OBOZREVATEL поделился директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. 

Украинцам рассказали, какую колбасу нельзя покупать

Украинцам рассказали, какую колбасу нельзя покупать - фото из открытых источников

Отмечается, что специалистом были проведены проверки украинских магазинов, где торгуют мясными изделиями. Как выяснилось, практически во всех из них продается просрочка, а также продукция с нарушениями условий хранения.  

Чтобы обезопасить себя, Несмиянов рекомендует не покупать колбасу с отметкой "для детей", выбирать исключительно высший сорт продукта (с содержанием 100% мяса), покупать колбасу, фасованную производителем, а не продавцом,  проверять срок годности, не выбирать колбасу, хранящуюся вне холодильника, а также быть внимательными к внешнему и виду и запаху товара. 

"Не советую покупать колбасу для детей совсем. Если для себя, то высший сорт и известный производитель, рекомендую брать фасованную производителем, а не на развес, чтобы просрочку не продали. Особое внимание к акциям и уценкам! Там часто кот в мешке", – посоветовал эксперт. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" говорилось, что украинцам, которые любят полакомиться медом, стоит с осторожностью относиться к тому, какие покупки в этом направлении они собираются совершать. Все потому, что значительное количество меда, нынче находящейся на отечественных прилавках, является фальсификатом.

Также известно, что в украинских магазинах растет количество фальсифицированных продуктов питания. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/kakuyu-kolbasu-nelzya-pokupat-ukraintsam-ozvuchenyi-vazhnyie-sovetyi.htm?_ga=2.194699115.775188134.1632632647-227395441.1620644266&_gl=1*r4fyyu*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMjkwNjQzNi4yOTIu
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ