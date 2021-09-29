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Елизавета Черных
Украинцам не следует приобретать колбасу с отметкой "для детей", мясные изделия на "развес", а также товары, где нет сроков хранения, или которые не находятся в холодильной камере. Такими рекомендациями с изданием OBOZREVATEL поделился директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.
Украинцам рассказали, какую колбасу нельзя покупать - фото из открытых источников
Отмечается, что специалистом были проведены проверки украинских магазинов, где торгуют мясными изделиями. Как выяснилось, практически во всех из них продается просрочка, а также продукция с нарушениями условий хранения.
Чтобы обезопасить себя, Несмиянов рекомендует не покупать колбасу с отметкой "для детей", выбирать исключительно высший сорт продукта (с содержанием 100% мяса), покупать колбасу, фасованную производителем, а не продавцом, проверять срок годности, не выбирать колбасу, хранящуюся вне холодильника, а также быть внимательными к внешнему и виду и запаху товара.
Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" говорилось, что украинцам, которые любят полакомиться медом, стоит с осторожностью относиться к тому, какие покупки в этом направлении они собираются совершать. Все потому, что значительное количество меда, нынче находящейся на отечественных прилавках, является фальсификатом.
Также известно, что в украинских магазинах растет количество фальсифицированных продуктов питания.
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