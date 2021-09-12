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Украинцев предупредили о поддельных продуктах в магазинах

По словам Максима Несмиянова, поток фальсификата никто не контролирует

сегодня, 19:21
Автор:

Елизавета Черных

В украинских магазинах увеличивается количество фальсификата среди продуктов питания. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов. 

Украинцев предупредили о поддельных продуктах в магазинах

Украинцев предупредили о поддельных продуктах в магазине - фото из открытых источников

В частности, эксперт привел в пример колбасу. Специалист отметил, что в одном из столичных супермаркетов увидел изделие с отметкой "для детей". Однако, посмотрев документы, у специалиста появились сомнения, что колбасу могут употреблять дети. После этого Несмиянов решил отправиться по адресу завода, указанного на упаковке, но его удивило то, что на указанном месте не было продуктового предприятия. 

"В стране страшнейший бардак, просто все хуже, хуже и хуже. Уже и адреса бьют ненастоящие! И никому дела до этого нет. Вот в чем проблема", — отметил специалист. 

Эксперт также возмутился и по поводу наказаний, которые получают предприятия за реализацию поддельных продуктов. В частности, он отметил большие молокозаводы, которые поставляя фальсифицированное масло в украинские супермаркеты, получают всего 5% штрафа от оборота. 

"Если вы получаете зарплату, вы платите 22% ЕСВ — 18% на прибыль, 1,5% военный сбор. А тут, если вы травите украинцев, вы платите 5% и свободны. Ни уголовной ответственности, ничего", — добавил Несмиянов. 

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что курятину, которая должна была храниться в вакуумной упаковке, но развакуумировалась, нельзя покупать, ведь такое мясо быстро портится. При появлении сомнений на счет свежести продукции, необходимо попросить продавцов предоставить документы, где указана дата ее поставки. 


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/12572-travit-ukraincev-vygodno-ekspert-rasskazal-o-poddelnyh-produktah-v-magazinah
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comments

Обсуждения

ККК

сегодня, 19:26

Мне так нравится эта зеленая жидовская сопля, которая ничего кроме разворовывания страны не делает. Так может Гитлер не так плох был искореняя эту заразу?!!!

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