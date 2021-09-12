Украинцев предупредили о поддельных продуктах в магазинах

В украинских магазинах увеличивается количество фальсификата среди продуктов питания. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов.

Украинцев предупредили о поддельных продуктах в магазине - фото из открытых источников

В частности, эксперт привел в пример колбасу. Специалист отметил, что в одном из столичных супермаркетов увидел изделие с отметкой "для детей". Однако, посмотрев документы, у специалиста появились сомнения, что колбасу могут употреблять дети. После этого Несмиянов решил отправиться по адресу завода, указанного на упаковке, но его удивило то, что на указанном месте не было продуктового предприятия.

"В стране страшнейший бардак, просто все хуже, хуже и хуже. Уже и адреса бьют ненастоящие! И никому дела до этого нет. Вот в чем проблема", — отметил специалист.

Эксперт также возмутился и по поводу наказаний, которые получают предприятия за реализацию поддельных продуктов. В частности, он отметил большие молокозаводы, которые поставляя фальсифицированное масло в украинские супермаркеты, получают всего 5% штрафа от оборота.

"Если вы получаете зарплату, вы платите 22% ЕСВ — 18% на прибыль, 1,5% военный сбор. А тут, если вы травите украинцев, вы платите 5% и свободны. Ни уголовной ответственности, ничего", — добавил Несмиянов.





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