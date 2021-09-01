Украинцам показали, какие пенсии в 2050 году светят тем, кому сейчас 30

На базе данных исследования Института Вашингтона, проведенного при поддержке фонда Билла и Мелинды Гейтс выяснили, почему в Украине почти 60% пенсионеров получают выплаты ниже 3000 грн., говорится в сообщении Минсоцполитики.

Будущие пенсионеры, фото с открытых источников

Так, в исследовании говорится, что коэффициент замещения заработка пенсиями составляет менее 29%. Именно столько средняя пенсия составляет по отношению к средней зарплате. Это означает, что человек, который выходит на пенсию, начинает получать в три раза меньше доходов, и должна соответственно уменьшить свои расходы.

Согласно конвенции Международной организации труда, которую ратифицировала Украина, пенсия должна составлять не менее 40% от зарплаты. Ранее этот показатель составлял 54%. То есть доходы человека на пенсии сокращались вдвое. Что в целом соответствует международным нормам.

По прогнозам через демографические изменения уровень замещения заработка пенсиями из солидарного уровня будет падать до 18% -20%. Конечно, как и любые долгосрочные предположение, это лишь версия, одна из вероятностей будущего. Но главные тенденции всех демографических прогнозов совпадают.





Для сравнения 2020 и 2050 годы. 2050 — это когда на пенсию выйдут те, кому сейчас 30. Голубым цветом отметили людей старше 60 лет, которых нужно обеспечить пенсиями. Зеленым — люди, которые могут работать и платить взносы. На втором рисунке видно, сколько имеют со своих заработков отдать работающие, чтобы пенсионеры из этих средств получили хорошие выплаты?

При этом, картинка еще оптимистичная, ведь не все люди трудоспособного возраста работают, а из работающих не все или не в полном объеме платят взносы.

Вместе с экономическим ростом и детенизацией необходимы пенсионные накопления, которые будут частной собственностью человека. Привычную для большинства украинцев солидарную пенсию никто не будет отменять. Ее необходимо дополнить накопительной. В последнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исследуются 77 стран, в которых накопительные пенсионные системы. В восьми из них активы накопительных фондов превышают по размерам годовой ВВП. В среднем по странам ОЭСР активы накопительных пенсионных фондов составляют около 70% от ВВП.

Ранее портал "Коменатри" писал, что украинцы по-новому будут получать пенсии и пособия с 1 сентября: что нужно знать.

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