Украинцам отключат отопление раньше: какая причина

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Slava Kot
Из-за благоприятной плюсовой температуры отопительный сезон в Украине завершат раньше, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. По его словам, Украина спокойно прошла отопительный сезон, ведь усвоила уроки 2022 года.
В Украине отопительный сезон закончится раньше. Фото из открытых источников
Отопительный сезон в Украине заканчивается в середине апреля, однако в 2024 году НАК "Нефтогаз Украины" завершит его по меньшей мере на две недели раньше.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" подчеркнул, что украинская энергосистема очень надежна и прошла спокойно отопительный сезон.
Чернышева указывает, что Украина поняла, что "дешевый газ действительно стоил нам очень дорого". По его словам, в 2023 году Украина не покупает ни российский газ, ни у ЕС, а сама обеспечивает свои потребности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Союза потребителей коммунальных услуг заявил, что украинцам массово начисляют лишние киловатты за свет.
Также "Комментарии" писали, что в правительстве сделали заявление об изменении цены на электричество для населения. По словам Дениса Шмыгаля, украинцам не следует ожидать повышения цены до конца отопительного сезона.
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