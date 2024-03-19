Украинцам отключат отопление раньше: какая причина

Из-за благоприятной плюсовой температуры отопительный сезон в Украине завершат раньше, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. По его словам, Украина спокойно прошла отопительный сезон, ведь усвоила уроки 2022 года.



В Украине отопительный сезон закончится раньше. Фото из открытых источников

Отопительный сезон в Украине заканчивается в середине апреля, однако в 2024 году НАК "Нефтогаз Украины" завершит его по меньшей мере на две недели раньше.

"Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, ввиду плюсовой температуры, это произойдет в конце марта", — сообщил Алексей Чернышев.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" подчеркнул, что украинская энергосистема очень надежна и прошла спокойно отопительный сезон.

"Но это не означает, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день. С первого дня вторжения россияне атакуют наши электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры", — отмечает Чернышев и добавляет, что каждый ракетный удар может повлиять на поставки отопительных ресурсов.

Чернышева указывает, что Украина поняла, что "дешевый газ действительно стоил нам очень дорого". По его словам, в 2023 году Украина не покупает ни российский газ, ни у ЕС, а сама обеспечивает свои потребности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Союза потребителей коммунальных услуг заявил, что украинцам массово начисляют лишние киловатты за свет.

Также "Комментарии" писали, что в правительстве сделали заявление об изменении цены на электричество для населения. По словам Дениса Шмыгаля, украинцам не следует ожидать повышения цены до конца отопительного сезона.