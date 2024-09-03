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Украинцам назвали день, когда могут отменить отключение электроэнергии

В эти выходные в Украине могут отменить отключение света — оптимистический прогноз экспертов

сегодня, 15:02
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Черновалова Кристина

Уже в эти выходные в Украине могут отменить отключение электроэнергии. Такую оптимистическую новость озвучил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики во время брифинга в Медиацентре Украины. По словам эксперта, ситуация с восстановлением электроснабжения в стране значительно улучшилась благодаря слаженной работе энергетиков и техническим возможностям "Укрэнерго".

Украинцам назвали день, когда могут отменить отключение электроэнергии

Стало известно, когда могут отменить отключение электроэнергии в Украине

Харченко подчеркнул, что после последней массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которая произошла 26 августа, ситуация с восстановлением сетей стабилизируется гораздо быстрее, чем ожидалось. По состоянию на 3 сентября, то есть только девять дней спустя после атаки, во многих регионах страны уже уменьшилось количество запланированных отключений электроэнергии.

"В "Укрэнерго" показали, что у них есть оборудование, имеют бригады и очень быстро восстанавливаются. Сегодня 3 сентября прошло 9 дней (после массированной вражеской атаки 26 августа – ред.), и уже сегодня мы имеем одну-две очереди по стране. Я думаю, что послезавтра будет одна очередь, или не будет вообще, а в ближайшие выходные может не быть отключений", – отметил Александр Харченко.

Читайте на портале "Комментарии" — В августе украинцы столкнулись с длительными стабилизационными отключениями электроэнергии, кое-где достигали 14 часов в сутки. Эти отключения вызвали возмущение среди населения и породили немало вопросов: почему в разгар лета, когда энергопотребление традиционно снижается, возникла необходимость в столь жестких мерах. Что стоит за этими отключениями , и можно ли было их избежать?



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Источник: https://www.youtube.com/live/VW0FaDSBpDU?feature=share
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