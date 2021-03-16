Украинца впервые осудили за ругань в соцсети

Городской районный суд Мукачево в Закарпатской области признал виновным местного жителя, который нецензурно выражался в соцсетях и угрожал женщине расправой. Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений, пишет "Корреспондент".



Соцсети. Фото: Depositphotos / stokkete

Известно, что женщина подала в суд на жителя Мукачево. После этого сотрудники правоохранительных органов составили на него админ протокол по статье о мелком хулиганстве.

Мужчина признал свою вину. Суд наложил на него минимальный штраф в размере 51 грн. Кроме того, он должен будет оплатить судебные издержки, которые оцениваются в 454 грн.

Ранее "Комментарии" писали, что украинцев могут штрафовать за оскорбление правоохранителей. Соответствующий законопроект №5050-1 был зарегистрирован в Верховной Раде. Отмечается, что документ предусматривает привлечение к административной ответственности лиц, оскорбляющих правоохранителей при исполнении служебных обязанностей. В пояснительной записке указано, что оскорбление военнослужащих и правоохранителей должно рассматриваться как юридически наказуемое деяние, на которое законодательство должно предусматривать адекватный механизм реагирования. В частности будут штрафовать за оскорбление работников Госпогранслужбы, полицейских и лиц, охраняющих правопорядок. Сумма штрафа составит от 340 до 680 гривен. Также тем, кто обидит полицейского или военнослужащего, угрожают общественные работы от 20 до 30 часов.

Напомним, министр культуры Александр Ткаченко, известный как один из критиков наступления на свободу слова, противник "черных списков российских звезд" и скептиков "языкового" закона, высказал в интервью ВВС свое мнение о штрафах, которыми угрожают русскоязычным украинцам за неиспользование украинского языка.

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