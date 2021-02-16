"Ласковая украинизация для русскоязычных": министр культуры негативно прокомментировал "языковые" штрафы

Язык
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Оленка Клочко
Министр культуры Александр Ткаченко, известный как один из критиков наступления на свободу слова, противник "черных списков российских звезд" и скептиков "языкового" закона, высказал в интервью ВВС свое мнение о штрафах, которыми угрожают русскоязычным украинцам за неиспользование украинского языка.
Министр культуры считает штрафы за язык чрезмерными. Фото: открытые источники
Министр считает, что государство могло бы иметь моральное право штрафовать своих граждан за нарушение законодательства о языке лишь в том случае, если за последние годы, до и после принятия нового закона, происходило бы значительное финансирование различных доступных программ по изучению и популяризации украинского языка.
По словам министра, сейчас в Верховной Раде зарегистрированы по меньшей мере два "адекватных" законопроекта от "Слуги народа", целью которых является отмена или отсрочка "языковых" штрафов.
Александр Ткаченко обещает до конца года ввести бесплатные дистанционные курсы по изучению украинского языка.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о скандале, который произошел в одном из столичных супермаркетов из-за языковых противоречий. Там охранники разбили смартфон покупателю, который требовал, чтобы к нему обращались на украинском языке. Сотрудники службы охраны не захотели, чтобы покупатель снял их на видео.
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