"Ласковая украинизация для русскоязычных": министр культуры негативно прокомментировал "языковые" штрафы

Министр культуры Александр Ткаченко, известный как один из критиков наступления на свободу слова, противник "черных списков российских звезд" и скептиков "языкового" закона, высказал в интервью ВВС свое мнение о штрафах, которыми угрожают русскоязычным украинцам за неиспользование украинского языка.

Министр культуры считает штрафы за язык чрезмерными. Фото: открытые источники

Министр считает, что государство могло бы иметь моральное право штрафовать своих граждан за нарушение законодательства о языке лишь в том случае, если за последние годы, до и после принятия нового закона, происходило бы значительное финансирование различных доступных программ по изучению и популяризации украинского языка.

"Я всегда говорил, что сомневаюсь относительно пункта этого закона о штрафах", — признает Ткаченко.

По словам министра, сейчас в Верховной Раде зарегистрированы по меньшей мере два "адекватных" законопроекта от "Слуги народа", целью которых является отмена или отсрочка "языковых" штрафов.

"Если мы уважаем значительную часть общества, которая является русскоязычной, несомненно, необходимо им показать, что есть мягкая украинизация, которая не навязывается им силой. Сейчас разговоры о штрафах только могут привести к дополнительному общественному напряжению", — отмечает министр культуры.

Александр Ткаченко обещает до конца года ввести бесплатные дистанционные курсы по изучению украинского языка.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о скандале, который произошел в одном из столичных супермаркетов из-за языковых противоречий. Там охранники разбили смартфон покупателю, который требовал, чтобы к нему обращались на украинском языке. Сотрудники службы охраны не захотели, чтобы покупатель снял их на видео.



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