Украина – «желтая», но 4 области уже просятся в «оранжевую» зону карантина

Минздрав представил обновлённые показатели эпидемиологической ситуации в областях Украины. По состоянию на сегодня большинство регионов Украины соответствуют "жёлтому" уровню эпидемиологической ситуации, но есть четыре области, в которых показатели превышены и их уже можно переводить в "оранжевую" зону карантина. Об этом информирует издание "Комментарии" со ссылкой на данные Минздрава.

Карантин Фото из открытых источников

Карантинные ограничения должны быть усилены в Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Эти регионы сегодня лидируют по уровню госпитализации больных с коронавирусом. В остальных регионах эти показатели соответствуют "жёлтому" уровню.

Напомним, сегодня вся территория Украины находится в "жёлтой" зоне карантина, где действуют определённые ограничения. В частности, невозможно проводить обучение в школах и высших учебных заведениях, если педагогические коллективы не вакцинированы минимум на 80%. Также есть определённые ограничения, которые наложены на работу торговых центров, заведений общепита, кинотеатров, спортзалов. Если говорить в целом по стране, то показатель уровня заболеваемости превышает норму практически во всех регионах. Он не должен превышать 75 случаев на 100 тысяч населения. Более-менее стабилен этот показатель лишь в двух областях – Закарпатской и Кировоградской. Больше всего новых кейсов заболеваемости выявляется в Луганской и Черновицкой областях.

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