Украина закрывает границы: для кого сделают исключение

29 августа в полночь Украина официально закрывает свои границы для иностранных граждан. Ограничение из-за коронавируса будет действовать минимум до 28 сентября. Об этом со ссылкой на постановление Кабмина пишет “РБК-Украина”.

Так, согласно документу, границы останутся открыты для тех иностранцев, которые:

едут через Украину транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

являются украинскими студентами;

проходят военную службу на территории Украины;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей или прибывают по приглашению Министерства иностранных дел Украины;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины.

Кроме того, запрет не распространяется на иностранцев, которые являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них; иностранных граждан, прибывающих для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц. Также въезд разрешили лицам, осуществляющим перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации и прибывающим на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Напомним, желающим отдохнуть этой осенью на Кипре стоит учесть, что государство отнесло Украину в категорию стран высокого риска в отношении COVID-19. В связи с этим на Кипре 28 августа начнут действовать особые условия въезда в страну.



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