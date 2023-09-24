Украина выиграла чемпионат мира по ловле карпа

Национальная сборная Украины стала победителем Чемпионата мира по спортивной ловле карпа (карпфишинг). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Международную федерацию пресноводного спортивного рыболовства FIPSed, обнародовавшую результаты соревнования.

Украина выиграла чемпионат мира по спортивной ловле карпа. Фото из открытых источников

С 20 по 24 сентября во Франции прошли 23 международные соревнования по карпфишингу, в котором приняли участие 95 стран мира. Среди этих стран лучшей стала сборная Украины, которая выиграла соревнования и в третий раз стала чемпионом мира.

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Самым сложным соперником украинцев стала хозяйка чемпионата сборная Франции, занявшая второе место. Французские рыбаки лидировали на протяжении всего турнира, но проиграли украинцам в последний день и получили серебряные награды. Бронзовые медали на Чемпионате мира по спортивной ловле карпа получили чешские спортсмены.

В десятку лучших команд также попали сборные Венгрии, Италии, Словакии, Литвы, Германии, Латвии и Австралии.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рыбак из Италии побил мировой рекорд поймав гигантского сома. Алессандро Бьянкарди выловил рыбу длиной 285 см, что на 4 см больше предыдущего результата. Мужчина рассказал, что ему пришлось несколько часов соревноваться с сомом, чтобы в конце концов победить рыбу. После измерений длины сома итальянский рыбак отпустил животное в воду, свое решение он объяснил тем, что не хочет вредить такому редкому экземпляру.

Также "Комментарии" писали об интересном случае в США. Местный рыбак зафиксировал на камеру, как он ловит акулу, однако в какой-то момент ее проглотила другая крупная рыба.