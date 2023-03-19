Украина ввела санкции против режима Асада: почему только сейчас – будет ли от этого толк

Украинский президент Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО по применению новых санкций. В список из 300 физических и 141 юридических лиц попали не только россияне, но лидер Сирии Башар Асад, открыто поддерживающий Россию в войне против Украины, другие сирийские и иранские лица, помогающие террору. Почему соответствующие ограничения вводятся только сейчас? Будет ли от них эффект? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Башар Асад. Фото: из открытых источников

Украинско-сирийские отношения после начавшейся в Сирии гражданской войны сведены были к нулю

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поясняет:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Это решение – следствие той международной роли, которую Украина играет как субъект мировой истории в силу обстоятельств войны. Понятное дело, публичная поддержка Башаром Асадом позиции Путина в отношении аннексии юго-восточных территорий Украины не могла оставаться без внимания ее власти".

Впрочем, отмечает эксперт, не следует переоценивать значимость этих решений. Ведь украинско-сирийские отношения после начавшейся в Сирии гражданской войны сведены были к нулю. А украинско-иранские серьезно омрачились после катастрофы с украинским пассажирским самолетом Boeing 737 под Тегераном в 2020 году, которая показала желание Ирана пожертвовать отношениями с Украиной ради геополитической неуязвимости своих позиций на мировой арене.

"Для украинской дипломатии до войны не был характерен такой твердый наступательный стиль, который мы видим сейчас в отношении фактических сателлитов Путина – Сирии и Ирана. Ранее Украина всегда осторожничала со странами Азии, Латинской Америки и Африки, занимала гибкую и колебательную позицию, сознательно не множила очаги конфликтности. В условиях же войны с РФ, ныне Украина не может позволить себе такую блеклую позицию, – подчеркивает Олег Постернак. – Особенно, когда Иран поставляет военное оборудованию России, а Сирия в лице ее лидера открыто пренебрегает международным правом и принципами территориальной целостности (признанной ООН), ради получения военно-политической помощи от РФ (так как это единственный фактор, позволяющий Асаду удерживать свой кровавый режим в разбитой войной стране)".

Эксперт не исключает, что такая эволюция дипломатической традиции Украины, говорит о всё более глубокой синхронизации позиции нашей страны с евроатлантической повесткой, внешнеполитической стратегией коллективного Запада.

Киев действует скорее по принципу – надо бы присоединяться к западным санкциям

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий уверен, что такие санкции имеют более символическое, нежели практическое значение.

"Не думаю, что Сирия вообще с кем-то торгует, поддерживает хоть какие-то отношения, кроме Ирана и России. Поэтому наше решение о санциях против Асада иже с ним точно не сделает этой компании больно", – отмечает эксперт.

Он считает, что тут Киев действует скорее по принципу – надо бы присоединяться к западным санкциям. Вот – присоединились.

"Возможно, какие-то минимальные незакрытые каналы были. Американцы нам на это указали. Мы закрыли", – констатирует Алексей Голобуцкий.

Читайте также на портале "Комментарии" — ордер на арест Путина и другое: что было в центре внимания на уходящей неделе.



