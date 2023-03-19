Украина ввела санкции против режима Асада: почему только сейчас – будет ли от этого толк

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинский президент Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО по применению новых санкций. В список из 300 физических и 141 юридических лиц попали не только россияне, но лидер Сирии Башар Асад, открыто поддерживающий Россию в войне против Украины, другие сирийские и иранские лица, помогающие террору. Почему соответствующие ограничения вводятся только сейчас? Будет ли от них эффект? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Башар Асад. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поясняет:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Впрочем, отмечает эксперт, не следует переоценивать значимость этих решений. Ведь украинско-сирийские отношения после начавшейся в Сирии гражданской войны сведены были к нулю. А украинско-иранские серьезно омрачились после катастрофы с украинским пассажирским самолетом Boeing 737 под Тегераном в 2020 году, которая показала желание Ирана пожертвовать отношениями с Украиной ради геополитической неуязвимости своих позиций на мировой арене.
Эксперт не исключает, что такая эволюция дипломатической традиции Украины, говорит о всё более глубокой синхронизации позиции нашей страны с евроатлантической повесткой, внешнеполитической стратегией коллективного Запада.
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий уверен, что такие санкции имеют более символическое, нежели практическое значение.
Он считает, что тут Киев действует скорее по принципу – надо бы присоединяться к западным санкциям. Вот – присоединились.
Читайте также на портале "Комментарии" — ордер на арест Путина и другое: что было в центре внимания на уходящей неделе.
Обсуждения
Новости