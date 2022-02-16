Украина впервые отмечает День единения: есть ли смысл в таком празднике – мнения экспертов

Сегодня, 16 февраля, в Украине впервые отмечают День единения. По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Праздник установлен указом президента два дня назад на фоне того, что многие иностранные СМИ "назначили" именно на 16 февраля очередную дату вторжения РФ в Украину. Как относитесь к введению этого праздника? Что следует предпринять, чтобы украинцы действительно стали едиными?

День единения. Фото из открытых источников

Искусственные праздники с придуманным поводом – не приживаются

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков высказал следующее мнение:

"У нашей власти приключился очередной приступ имитационной болезни. Введенный праздник единения не обеспечит этого самого единения. Точно так же как введение сейчас, например, Дня возврата Крыма этот самый возврат никак не приблизит".

Сначала, поясняет эксперт, надо сделать правильное дело, а потом придумывать, как это отметить. А не наоборот.

"Для настоящего единения необходима реальная стратегия власти, которая осмысленно ведет нас к миру, к экономическому развитию, к явной и заметной каждому социальной справедливости. И последовательные шаги по этому пути обязательно сплотят общество, как успешная игра сплачивает футбольную команду. А искусственные праздники с придуманным поводом – они не приживаются, – подчеркивает Александр Кочетков. – Кто-то помнит, например, что при Союзе 12 марта считалось праздником Низвержения самодержавия?"

Что касается назначения Дня единения именно на дату анонсированного российского вторжения, то правильнее было бы, считает аналитик, перенести с 1 апреля на эту дату неофициальный "День дурака".

День единения при отсутствии четких посылов сверху – что делать, если наступит момент "Ч", вызывает много вопросов

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых акцентирует, что президент именно в ответ на истерию в информационном поле по поводу якобы скорого начала "большой войны" установил новый праздник – День единения.

"Наверное, такие праздники нужны стране. Но только пока это единение, к сожалению, происходит на уровне самоорганизации людей и никак не зависит от действий властей. Часть депутатов сбежала из страны, большинство чиновников вывели свои семьи за границу или, как минимум, на Западную Украину – поближе к государственной границе. И всё это при отсутствии четких посылов сверху – что делать, если наступит момент "Ч", куда бежать, где искать свое место в обороне, тем, кто не записан еще в нее из-за бюрократической машины, где бомбоубежища, где брать воду и т.д. Нет постоянного и прямого общения власти с населением. Есть лишь картинка убегающих крыс и увозящих свой скарб политиков и бизнесменов. Всё это не вселяет уверенность в руководство страны. И не снимает нервозность", – подчеркивает Олег Вострых.

Поэтому, считает он, сегодня очень важна четкая артикуляция. Постоянное общение президента, правительства и населения. Проработка различных сценариев с реализацией учебных тревог и действий граждан. Перевод экономики на военное положение, а не продолжение финансирования "большой стройки" и других второстепенных проектов в условиях возможной войны.

"Врагу необходимо не словом, а делом показать реальное единение Украины. От власти до самых низов. Что мы готовы к любому сценарию. А праздновать всегда успеем! Сейчас это просто отвлечение внимания в стиле "95 квартала". Нам есть чем гордиться, – акцентирует Олег Вострых. – Но свобода и государственность просто праздниками не завоевывается. Реальное единение всех ветвей власти, ответственность, вера населения в руководство своей страны, понимание каждым его места в сложившийся ситуации – вот это и будет настоящим единением. А не для красоты игры".

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!