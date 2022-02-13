На Донбассе спокойнее, чем в Киеве: эксперты внесли ясность – есть ли риск российского вторжения

Что сейчас происходит на восточном фронте – и почему? Видна ли подготовка к атаке именно с той стороны? Действительно ли есть риск российского вторжения – вон как своих дипломатов и просто граждан эвакуирует ряд стран? Неужели у Путина не понимают, что открытая агрессия – это самоубийство? Или он к этому и стремиться – "весь мир в пепел"? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото из открытых источников

Сейчас нет повода говорить, что есть какие-то предпосылки для эскалации конфликта именно на восточном направлении

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассуждает следующим образом:

"Собирается ли Путин превратить весь мир "в радиационный пепел"? Конечно, не собирается. Ему нравится быть президентом самой большой страны мира. Его устраивает тот уровень дохода, который имеет. Он не самоубийца, а достаточно продуманный политический игрок. И он понимает, что, постоянно повышая ставки, может требовать от Запада всё больших уступок. В том числе в плане контроля над Украиной".

Комментируя ситуацию на востоке, эксперт напоминает, что там с 2014 года идет российско-украинская война. И интенсивность боевых действий остается примерно на одном уровне более года. Так что сейчас, уверен Николай Мельник, нет повода говорить, что есть какие-то предпосылки для эскалации конфликта именно на восточном направлении. По крайней мере, такие данные приводит наша разведка.

"В то же время, – продолжает эксперт, – нам следует понимать, что вторжение РФ уже произошло в 2014 году, что война продолжается, что российские танки находятся на территории Украины – и в Крыму, и в ОРДЛО. Так что мы можем говорить не о вторжении (которое длится уже 8 лет), а об эскалации конфликта. Что возможно. Но вряд ли раньше, чем будет запущен "Северный поток-2". Пока Россия не посадит Европу на газовую иглу, пока та не начнет привыкать к уменьшению цен на энергоносители, Путин не пойдет на эскалацию конфликта. А вот сразу после запуска СП-2 такие риски резко возрастут".

Сейчас выглядит так, что на востоке спокойнее, чем в Киеве

Ветеран АТО, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко, который в составе Вооруженных Сил Украины находится сейчас в зоне ООС, уверяет, что никакой паранормальной активности противника не наблюдается.

"Всё в штатном режиме – они проводят плановые мероприятия по проверке боеготовности своих частей. Иногда совершают провокации в виде обстрелов, но чаще это – имитации, демонстрационные действия. Также оккупантами проводится показательное перемещение техники. Периодически они устраивают радио-игру: на открытых частотах говорят, что планируют какие-то действия, артобстрелы и так далее. Чаще этого не происходит, чем происходит. В общем, противник пытается держать нас в напряжении, но никакой подготовки к наступательным действиям не ведет".

Ну, а ВСУ, выполняющие задачи на востоке, находятся в повышенной боевой готовности, подчеркивает эксперт.

"Они обеспечены всем необходимым: личный состав, техника, вооружение, топливо. Боевой дух – высокий, как и готовность выполнить любую поставленную задачу. Атмосфера в рядах защитников спокойная. Сейчас выглядит так, что на востоке спокойнее, чем в Киеве, – говорит Юрий Кочевенко. – Мы осознаём угрозу. Но это не влияет на наше эмоциональное состояние. ВСУ, как и ранее, выполняют поставленные боевые задачи, независимо от ситуации".

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