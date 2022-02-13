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Дипломат объяснил, почему вторжения РФ на ближайшей неделе ждать не стоит

Кремль озвучил заезженные фейковые нарративы по Украине, заверив, что нападать Москва не планирует

сегодня, 09:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на тревожные сообщения разведок западных стран российского вторжения на следующей неделе не произойдет. При этом россияне и дальше будут кошмарить Украину и мир угрозами и перемещениями военной техники вблизи украинской границы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение по итогам разговора Джо Байдена и Владимира Путина высказал украинский дипломат и политический эксперт Вадим Трюхан у себя в Facebook.

Дипломат объяснил, почему вторжения РФ на ближайшей неделе ждать не стоит

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Интересно" россияне подали разговор их "великого кормчего". И не припомню такого, чтобы по результатам короткого телефонного разговора (около часа, — это все же скорее короткий, а никак не основательный, длительный и так далее), в субботу поздно вечером, помощник президента РФ собирал целую пресс-конференцию и разжевывал миру озвученную его боссом американцам позицию. И то, что складывается впечатленное, будто этот разговор продолжался часов 5-6, и в течение него Владимир Путин читал лекцию о нынешнем состоянии международных отношений в мире старине Джо Байдену", – отметил дипломат.

Он поясняет, на самом деле ничего нового не прозвучало. Давно заезженные фейковые нарративы. Нет смысла пересказывать и как-то реагировать. Единственное, что было новым, и то с натяжкой, – Ушаков (Ред. помощник президента РФ) старательно убеждал публику в том, что никакого нападения России на Украину не может быть в принципе, мол, то "американцы сами себе придумали дату вторжения, чтобы переколошматить весь мир". 

"И, что же из всего этого следует? На мой взгляд, на этой неделе ничего экстраординарного не произойдет. Нагнетать риторикой будут, и совать болотами свои грязные танки продолжат, куда без этого, но очередной попытки военными средствами сломать Украину и сделать сговорчивее Запад не будет. Кишка тонка. Да и не готовы физически. Так что выдыхаем. Занимаемся своими привычными делами, ну и параллельно продолжаем точить сабли. Ведь с такими дикими соседями они могут пригодиться в любой момент, и то без анонсов", – отметил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — Байден снова сделал предупреждение Путину за Украину.



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Источник: https://www.facebook.com/vadymholub/posts/4967369276642388
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