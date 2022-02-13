«Быстрые и серьезные потери»: Байден снова сделал предупреждение Путину

На фоне информации о подготовке России к вторжению в Украину состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. В ходе диалога глава Белого Дома снова предупредили Путина о серьезных последствиях, если российские войска пойдут в наступление на Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Белого дома в Twitter.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В целом разговор двух лидеров занял около часа. За это время Джо Байден вновь предостерег Кремль от серьезной ошибки, если Москва решит пойти на эскалацию ситуации с Украиной.

В частности, из короткого сообщения в Twitter обращает на себя внимание фраза о том, что Россия понесет "быстрые и серьезные потери", если российским войскам будет отдан приказа о наступлении.

Прогнозируемо у Кремля оказалась своя трактовка переговоров и их тона. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал "ТАСС" детали разговора Путина с американским коллегой. Так, Путин выразил свое возмущение тем, что Запада продолжает перебрасывать в Украину вооружение, которое Киев может использовать для нападения на Донбасс и Крым. Также Путин пожаловался Байдену, что украинская власть отказывается выполнять Минские соглашения и в этом вопросе Запада занимает роль наблюдателя, вместо того, чтобы оказывать должное давление на Украину.

В Кремле подчеркнули, что общение прошло при "беспрецедентном нагнетании" со стороны Вашингтона истерии о якобы готовности России напасть на Украину.

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