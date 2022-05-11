Пограничники, вместе с силами безопасности и обороны продолжают защищать государственные рубежи. В результате восстановлен контроль на участке границы протяженностью 1200 км, две трети из которых — граница с РФ. Об этом сказал на пресс-конференции директор департамента охраны государственной границы АДПСУ Леонид Баран. На границе возле Киевской, Сумской и Черниговской областей пограничники возобновили контроль на участке протяженностью 1200 км.

"Госпогранслужба в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей вышла на участки ответственности. Возобновлен контроль на участке границы протяженностью 1200 км, две трети из которых – граница с РФ. Однако опасность остается, поэтому классических мер охраны границы недостаточно. Сейчас продолжаются мероприятия по подробной проверке местности и обустраиваются дополнительные посты", — сказал директор департамента охраны государственной границы АДПСУ. Он добавил, что самая напряженная ситуация в Донецкой и Луганской областях.

"Враг штурмовыми действиями пытается установить контроль. Там вместе с другими силами обороны действуют пограничники – Луганского, Харьковского и Краматорского отрядов. На Мариупольском направлении оборону удерживают пограничники Донецкого пограничного отряда и Морские пограничники Мариупольского пограничного отряда", — сказал он. Ситуация на границе с Белоруссией и Приднестровьем остается еще провокационной.

Ситуация на границе с Белоруссией остается контролируемой. ГНСУ учитывает возможную угрозу со стороны этого государства и принимает все необходимые меры. Сложная и провокационная ситуация сохраняется на Приднестровском сегменте границы с Молдовой. Пограничники, учитывая возможные риски, также принимают все необходимые меры. Пока все пункты пропуска на этом сегменте закрыты", — отметил Леонид Баран.

Украина возобновила контроль на участке границы протяженностью 1200 км (фото из открытых источников)

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