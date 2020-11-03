Украина в мире: обзор иностранных СМИ

Портал "Комментарии" представляет обзор новостей об Украине от иностранных СМИ за сутки, 3 ноября.

Сегодняшние политические события не были актуальными для иностранных изданий, за исключением нескольких российских.

Так, например, российский сайт Иносми.инфо, сославшись на УНИАН, пишет о том, что судьи Конституционного суда Украины оказались российскими агентами.

Журналисты портала пишут о том, что в КСУ имеется группа судей с явно пророссийскими взглядами. Также, они ссылаются на выступление нардепа от "Слуг", а также представителя Президента Украины Федора Вениславского в КСУ.

Этот же портал вспомнил и о вчерашнем заявлении Президента Украины о возможном разгоне ВР.

Кроме того, Иносми.инфо делает прогноз о том, как изменятся отношения США с Украиной и Белоруссией после выборов. По мнению журналистов издания, при победе Байдена на выборах, вопрос дипотношений между США и Украиной будет деполитизирован, а заниматься им будут карьерные дипломаты из Госдепартамента и других профильных ведомств. Поддержка вступления Украины в НАТО останется в американской повестке, но вряд ли станет доминирующей. Наиболее вероятней выглядит разработка более интенсивной программы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и помощь в реформировании и модернизации Вооруженных сил Украины.

Китайское издание Sohu пишет о взаимоотношениях между Киевом и Анкарой.

Журналисты издания рассказывают о том, что в течение нескольких лет Украина и Турция активно работали в сфере совместных исследований и разработок в области вооружения. При сотрудничестве были созданы танки, БПЛА и системы управления огнем. В то же время, представители Турции высказали разочарование в том, что Украина не смогла удовлетворить их требования в создании транспортного самолета Ан-124, пишет китайское издание.

Британское издание ecoplanetdeals.com рассказывает об изобретении украинских ученых, которое дает надежду всем, кто страдает хроническим храпом.

Что касается футбола, издание Independent написало о том, что матч Лиги чемпионов между Барселоной — Динамо Киев может быть отменен из-за вспышки коронавируса.

Это же издание опубликовало материал о том, что на сегодняшнем заседании суда в Нидерландах были опубликованы записи дачи показаний подозреваемого в причастности к авиакатастрофе борта Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году Олега Путалова, который отрицает свою причастность к преступлению.

Ранее "Комментарии" писали о том, что СМИ сообщают о планах правительства ужесточить карантин со следующей недели.





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