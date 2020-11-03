В Украине могут сильно ужесточить карантин со следующей недели – СМИ

Уже со следующего понедельника могут жестко усилить карантинные ограничения по всей территории Украины. Об этом говорит "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Кабинете Министров и Офисе президента Украины.

В какой форме он будет протекать, пока неизвестно, но существует несколько предположений — от "карантина выходного дня" до комендантского часа, а также планируется внедрение серьезных штрафов за нарушение карантинных требований.

Известно, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сделал сегодня заявление на выступлении в Парламенте о том, что сложившаяся ситуация с коронавирусом в стране приобретает катастрофических оборотов. При этом, заявил он, нет ответственных за такое протекание карантина.

В Украине за последние сутки зафиксирован очередной антирекорд заболевших COVID-19 — подтвердили у 8899 человек.

В то же время, Премьер Украины Денис Шмыгаль 25 октября заявил, что у Украины нет возможности для тотального карантина.

В свою очередь, глава украинского государства Владимир Зеленский 22 октября прогнозировал, что локдаун в Украине могут ввести при суточной цифре заражения COVID-19 в 15 тысяч человек.





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