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Главная Новости Общество события В Украине могут сильно ужесточить карантин со следующей недели – СМИ
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В Украине могут сильно ужесточить карантин со следующей недели – СМИ

В какой форме будет протекать карантин, пока неизвестно

сегодня, 15:30 comments1293
Автор:

Дмитрий Симоненко

Уже со следующего понедельника могут жестко усилить карантинные ограничения по всей территории Украины. Об этом говорит "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Кабинете Министров и Офисе президента Украины. 

В Украине могут сильно ужесточить карантин со следующей недели – СМИ

В какой форме он будет протекать, пока неизвестно, но существует несколько предположений — от "карантина выходного дня" до комендантского часа, а также планируется внедрение серьезных штрафов за нарушение карантинных требований. 

Известно, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сделал сегодня заявление на выступлении в Парламенте о том, что сложившаяся ситуация с коронавирусом в стране приобретает катастрофических оборотов. При этом, заявил он, нет ответственных за такое протекание карантина.

 В Украине за последние сутки зафиксирован очередной антирекорд заболевших COVID-19 — подтвердили у 8899 человек. 

В то же время, Премьер Украины Денис Шмыгаль 25 октября заявил, что у Украины нет возможности для тотального карантина.

В свою очередь, глава украинского государства Владимир Зеленский 22 октября прогнозировал, что локдаун в Украине могут ввести при суточной цифре заражения COVID-19 в 15 тысяч человек.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/3/7272225/
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