Украина в лидерах по внедрению криптовалюты: опубликован рейтинг лучших стран

Согласно рейтингу Global Crypto Adoption Index, который указывает на уровень внедрения криптовалюты, Украина среди лидеров и занимает 5 место в списке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Chainalysis.



Украина среди лидеров рейтинга Global Crypto Adoption Index. Фото из открытых источников

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Аналитики Chainalysis проанализировали 154 страны по разным параметрам, от общей активности транзакций до покупательной способности населения в стране. Таким образом, лидером рейтинга Global Crypto Adoption Index стала Индия. Второе место оказалось за Нигерией, а тройку лидеров замыкает Вьетнам. Соединенные Штаты очутились на четвертом месте.

Украина в рейтинге по внедрению криптовалюты оказалась на пятой позиции. Украина уже третий год подряд попадает в пятерку лидеров по этому показателю. В 2022 году Украина занимала третье место, а в 2021 году была на четвертой позиции. Несмотря на такие показатели в Минцифре указывают, что только 4% украинцев разбираются в криптовалюте.

В десятку лидеров рейтинга Global Crypto Adoption Index 2023 попали также Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бразилия и Таиланд.

Chainalysis указывает, что в 2023 году произошло заметное восстановление внедрением криптовалюты по сравнению с резким падением в конце 2021 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине создали первый национальный список владельцев биткоинов. Кто из украинцев попал в рейтинг.

Также "Комментарии" писали, что биржи криптовалют превратились в площадки, которые спонсируют войну против Украины. Исследователи выяснили, через какие криптобиржи поступает больше средств на войну.