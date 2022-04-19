Украина уже не будет прежней: как восстановить страну после войны – куда направить деньги

Президент Владимир Зеленский заявил о разработке плана, который предусматривает восстановление разрушенного, модернизацию государственных структур и максимальное ускорение развития Украины после войны. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данную инициативу.

Разрушенный дом. Фото: из открытых источников

Нам важно не просто восстановить разрушенное, но и вывести при этом Украину из статуса ресурсной экономики на уровень высокотехнологической экономики

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что нашей стране, действительно, следует думать не только собственно о военно-политической победе (которая обязательно будет), но и о жизни после нее.

"Есть уже определенные вещи, которые украинская власть закладывает в этом ракурсе. Наиболее заметны здесь призывы президента Украины во время его общения с руководством других стран, с их парламентами – чтобы после окончания войны они присоединялись к восстановлению Украины. Взяли, к примеру, шефство над восстановлением какого-то города, региона. На такие идеи уже среагировал премьер Великобритании Борис Джонсон, который заявил, что его страна готова взять такого рода шефство за восстановлением Киева и Киевской области после нашей победы", – отмечает эксперт.

Международная финансовая помощь, которую может получить Украина, составит, по некоторым оценкам, около 1 трлн долларов. Возможно, больше, возможно – меньше. Главное, чтобы ее использовали максимально эффективно, подчеркивает Андрей Новак.

Он поясняет:

"Полученная сумма может, к примеру, вывести Украину на уровень между Румынией и Болгарией, а может – на уровень между Испанией и Италией. Всё будет зависеть даже не от суммы, которую выделят на восстановление Украины, а как мы воспользуемся полученными средствами, включая кредиты и инвестиции. Безусловно, нам следует восстановить разрушенную инфраструктуру – мосты, дороги, ж-д, электросети, жилые дома, больницы, школы, детсады, театры. Всё это будет новое-красивое, учитывая, что отстраивать намерены с использованием современных материалов, с новым уровнем строительных технологий. Но следует понимать, что инфраструктура сама по себе не зарабатывает деньги. Это – не источник доходов, а статья расходов (сперва на восстановление, потом на содержание). А нам важно, чтобы от 3 до 6 миллионов украинцев, которые выезжали на заработки из Украины в последние годы, работали здесь. И чтобы из других стран ехали к нам заробитчане. И это вполне реально сделать, если эффективно вложить средства, которые выделят на восстановление Украины".

Нам важно, продолжает Андрей Новак, не просто восстановить разрушенное, но и вывести при этом Украину из статуса ресурсной экономики на уровень высокотехнологической экономики. Выйти с нынешнего экономического уровня страны четвертого мира – на уровень хотя бы (для начала) страны второго мира.

"Образно говоря, нам не достаточно просто вновь построить самолет "Мрия". Да, это обязательно нужно сделать, в том числе в имиджевом смысле. Но куда важнее не просто создать еще одну "Мрию", а вывести "Антонов" на уровень конкуренции с Airbus и Boeing. И такие задачи должны быть по всем предприятиям, по всем сферам, по всем отраслям. Следует выводить украинскую экономику на новый уровень развития, на технологии, которые реализуются именно у нас. И тогда эффект от победы, от восстановления будет на уровень выше", – резюмирует Андрей Новак.

Необходимо переставить нашу экономику на инновационные рельсы

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат рассуждает так:

"В своем заявлении о разработке плана восстановления экономики и модернизации страны, Владимир Зеленский упомянул важную составляющую- это люди и их идеи. До сегодняшнего дня, начиная еще с далекого 1991 года, экономика Украины держится на инициативе, упорстве и самоотверженности предпринимателей разных уровней, от простых ФОП-ов на рынках, до сетевых корпоративных структур, бизнес которых рождается и живет "не благодаря, а вопреки". Вся государственная и в первую очередь фискальная система, которая выстраивалась три десятилетия, была направлена не на развитие предприятий, а на их "доение" и подавление. Война расставила многие точки на "і", в т.ч. показала, что перспективные рабочие места создаются в частном секторе и большая их часть приходится на малый и средний бизнес. Что предприниматели – это не только широкий спектр жизненно необходимых сервисов и продуктов, но и опора страны на благотворительность и волонтерство в тяжелые времена".

По словам эксперта, уже не первый раз нашу страну спасала теневая экономика, которая при очередном кризисе продолжала функционировать, наполняя экономические артерии "кровью", производя и поставляя на рынок необходимые товары, давая возможность украинцам зарабатывать на жизнь.

"Настало время кардинально изменить сам принцип взаимоотношений государства и предпринимателей. Это нужно было сделать еще при начале каждой каденции новой правительственной команды, но сейчас это вопрос – на грани жизни и смерти. Все дальнейшие шаги власти в экономическом секторе должны быть направлены на то, чтобы открыть, вести и развивать бизнес в Украине было просто, удобно и безопасно, т.е. без рисков вмешательства чиновников", – подчеркивает Андрей Гарнат.

Но просто создать условия для работы уже недостаточно, уверен он. Для того, чтобы максимально быстро восстановить экономику и впоследствии выйти на высокий уровень, когда украинские товары и услуги станут технологичными и будут обладать высокой добавленной стоимостью, необходимо переставить нашу экономику на инновационные рельсы.

А для этого, поясняет эксперт, необходимо начать формировать комплексную национальную инновационную систему. И развивать такие важные составляющие:

– способствующая развитию фискальная и монетарная политика;

– актуализированная система образования в связке с бизнес инкубаторами;

– финансовая система, открытая для всех международных финансовых структур;

– работающий фондовый рынок (с возможность входа на него малых и средних предприятий);

– поддерживаемый бюджетом научный сектор;

– постоянно совершенствующаяся комплексная коммуникационная и логистическая инфраструктуры и система кибер безопасности.

"Да, на этом пути есть опасности: вхождение в зависимость от зарубежных доноров, за счет подписания ущербных для интересов Украины договоров и планов, невыгодные для страны условия реструктуризации долговых обязательств, имплементация навязываемых "партнерами" правил, ограничивающих свободу действия и развития нашей экономики и т.д. Защититься от этих опасностей и негативных побочных эффектов поможет мудрость и украиноцетризм высшего руководства нашей страны (к сожалению, таких пока там не много). Всё это реально выполнить в рамках пяти лет, но начинать нужно уже сейчас", – подчеркивает Андрей Гарнат.

План восстановления будет касаться основных сфер деятельности государства – безопасности, экономики, социальной политики

Политолог Петр Охотин считает, что восстановление разрушенной инфраструктуры после войны следует разделить на два аспекта – налаживание функционирования и модернизация.

"Относительно первого – ведомство министра инфраструктуры Александра Кубракова ежедневно отчитывается о разборе завалов, другого рода очистке освобожденных городов, о налаживании логистики. А вот особенностью анонсированного Владимиром Зеленским плана восстановления Украины является то, что его разрабатывали с участием ведущих аналитических групп. Наверное, это первая стратегия в истории Украины, у которой есть все шансы быть воплощенной", – отмечает эксперт.

По его мнению, в случае успеха этой стратегии Украина осовременится и сможет сделать экономический рывок. Да и модернизация госструктур нам тоже необходима, уверен политолог. Как и завершение важнейших реформ (судебная, антикоррупционная и так далее), но уже с учетом новых реалий.

"Уверен, что план восстановления будет касаться основных сфер деятельности государства – безопасности, экономики, социальной политики. Полагаю, что детали плана должны дополнительно обсуждаться также на местном уровне. Именно главы общин помогут скорректировать те или иные моменты более предметно и приземлено", – поясняет Петр Охотин.

Читайте также на портале "Комментарии" — Эрдоган рассказал, из-за чего переговоры между Украиной и РФ зашли в тупик.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!