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Украина улучшила свою позицию в рейтинге паспортов мира

В настоящее время обладатели украинского паспорта могут путешествовать без визы или визой по прибытии в 141 страну мира

сегодня, 20:05
Автор:

Денис Подставной
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Стали известны результаты Индекса паспортов мира. Об этом сообщается на сайте Henley & Partners. 

Украина улучшила свою позицию в рейтинге паспортов мира

Паспорт Украины. Фото facebook.com/dmsu.gov.ua

Сегодня, 11 января, были опубликованы данные Индекса паспортов мира на первый квартал от Henley & Partners. Данный рейтинг ранжирует паспорта мира по количеству безвизовых направлений. 

Первое место рейтинга делят паспорта сразу двух стран — Сингапура и Японии. Гражданам этих стран открыты границы 192 стран мира. Следующую позицию разделяют паспорта Германии и Южной Кореи — 190 (безвизовых направления). Замыкают тройку лидеров Испания, Италия, Люксембург и Финляндия — 189. 

Паспорт гражданина Украины за 2021 год прибавил "баллов" и поднялся с 37 на 35 строчку рейтинга (после того, как был заключен оговор о безвизовом доступе с французскими заморскими территориями и Оманом). Это означает, что в настоящее время обладатели украинского паспорта могут путешествовать без визы или визой по прибытии в 141 страну мира.

Для справки: согласно данным Henley & Partners в 2006 году в среднем граждане могли посетить 57 стран без предварительного получения визы. На сегодняшний день это число возросло до 107. 

Украина улучшила свою позицию в рейтинге паспортов мира - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известное британское СМИ включило Одессу в список городов, которые стоит посетить в 2022 году. Эксперты отметили одесскую архитектуру, доступные цены на проживание в отелях города, а также удобное транспортное сообщение аэропорта с центром городе. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что опубликован рейтинг видеоигр, которые получили наивысшие оценки от пользователей в 2021 году. Первую строчку рейтинга заняло дополнение к многопользовательской сетевой игре, выход которой состоялся еще в 2010 году. Замкнула десятку лучших игр по версии пользователей сервиса Metacritic известная серия хоррор приключений.


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Источник: https://ru.henleyglobal.com/newsroom/news/henley-and-partners-reveals-the-worlds-most-and-least-powerful-passports-for-2022/
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