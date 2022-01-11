Украина улучшила свою позицию в рейтинге паспортов мира

Стали известны результаты Индекса паспортов мира. Об этом сообщается на сайте Henley & Partners.

Паспорт Украины. Фото facebook.com/dmsu.gov.ua

Сегодня, 11 января, были опубликованы данные Индекса паспортов мира на первый квартал от Henley & Partners. Данный рейтинг ранжирует паспорта мира по количеству безвизовых направлений.

Первое место рейтинга делят паспорта сразу двух стран — Сингапура и Японии. Гражданам этих стран открыты границы 192 стран мира. Следующую позицию разделяют паспорта Германии и Южной Кореи — 190 (безвизовых направления). Замыкают тройку лидеров Испания, Италия, Люксембург и Финляндия — 189.

Паспорт гражданина Украины за 2021 год прибавил "баллов" и поднялся с 37 на 35 строчку рейтинга (после того, как был заключен оговор о безвизовом доступе с французскими заморскими территориями и Оманом). Это означает, что в настоящее время обладатели украинского паспорта могут путешествовать без визы или визой по прибытии в 141 страну мира.

Для справки: согласно данным Henley & Partners в 2006 году в среднем граждане могли посетить 57 стран без предварительного получения визы. На сегодняшний день это число возросло до 107.





Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известное британское СМИ включило Одессу в список городов, которые стоит посетить в 2022 году. Эксперты отметили одесскую архитектуру, доступные цены на проживание в отелях города, а также удобное транспортное сообщение аэропорта с центром городе.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что опубликован рейтинг видеоигр, которые получили наивысшие оценки от пользователей в 2021 году. Первую строчку рейтинга заняло дополнение к многопользовательской сетевой игре, выход которой состоялся еще в 2010 году. Замкнула десятку лучших игр по версии пользователей сервиса Metacritic известная серия хоррор приключений.

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