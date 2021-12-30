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Известное британское издание включило Одессу в список городов, которые стоит посетить в 2022 году

The Independent составило список городов, которые стоит посетить в следующем году

сегодня, 12:00
Автор:

Денис Подставной
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Британское издание включило Одессу в ТОП городов для посещения в 2022 году. 

Известное британское издание включило Одессу в список городов, которые стоит посетить в 2022 году

Одесса. Фото из открытых источников

Популярное британское издание The Independent включило Одессу в список городов, которые стоит посетить в следующем году. Эксперты, опрошенные журналистами с 27 марта 2022 года, назвали Одессу: "возможно самый красивый город во всем бывшем Советском Союзе". 

Преимуществами украинского города специалисты назвали великолепную архитектуру 19 века, богатое историческое наследие, а также красивое расположение на берегу Черного моря и удобное транспортное сообщение центра города с аэропортом. 

Кроме того, британские туристические эксперты считают вполне выгодными цены на проживание в одесских отелях. 

Также преимуществом для британских туристов называют отсутствие дополнительных преград в виде оформления визы. 

Кроме Одессы в списке оказались такие города:

Вена (Австрия)

Ханья (Греция)

Неаполь (Италия)

Париж (Франция)

Сеул (Южная Корея)

Каунас (Литва)

Осло (Норвегия)

Сплит (Хорватия)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Израиле действует программа, подключившись к которой можно не только сделать окружающую среду чище, но и заработать. С телефоном за мусором – новый тренд в Израиле. Специальное приложение, которое каждый желающий может установить на телефон, показывает, где находится мусор. Остается только его собрать.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что одного из лидеров "антивакцинаторов" Украины выпустили из психбольницы. Служба безопасности Украины обвиняет Стахива в насильственных попытках свержения конституционного строя/захвата государственной власти. По информации правоохранителей, Стахив агитируя против вакцинации от коронавируса и организуя массовые митинги, действует в сотрудничестве с российскими кураторами, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.


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Источник: https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/best-cities-2022-travel-city-break-b1978260.html
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