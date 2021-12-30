Известное британское издание включило Одессу в список городов, которые стоит посетить в 2022 году

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Денис Подставной
Британское издание включило Одессу в ТОП городов для посещения в 2022 году.
Одесса. Фото из открытых источников
Популярное британское издание The Independent включило Одессу в список городов, которые стоит посетить в следующем году. Эксперты, опрошенные журналистами с 27 марта 2022 года, назвали Одессу: "возможно самый красивый город во всем бывшем Советском Союзе".
Преимуществами украинского города специалисты назвали великолепную архитектуру 19 века, богатое историческое наследие, а также красивое расположение на берегу Черного моря и удобное транспортное сообщение центра города с аэропортом.
Кроме того, британские туристические эксперты считают вполне выгодными цены на проживание в одесских отелях.
Также преимуществом для британских туристов называют отсутствие дополнительных преград в виде оформления визы.
Кроме Одессы в списке оказались такие города:
•Вена (Австрия)
•Ханья (Греция)
•Неаполь (Италия)
•Париж (Франция)
•Сеул (Южная Корея)
•Каунас (Литва)
•Осло (Норвегия)
•Сплит (Хорватия)
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Израиле действует программа, подключившись к которой можно не только сделать окружающую среду чище, но и заработать. С телефоном за мусором – новый тренд в Израиле. Специальное приложение, которое каждый желающий может установить на телефон, показывает, где находится мусор. Остается только его собрать.
Также сайт "Комментарии" писал о том, что одного из лидеров "антивакцинаторов" Украины выпустили из психбольницы. Служба безопасности Украины обвиняет Стахива в насильственных попытках свержения конституционного строя/захвата государственной власти. По информации правоохранителей, Стахив агитируя против вакцинации от коронавируса и организуя массовые митинги, действует в сотрудничестве с российскими кураторами, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
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