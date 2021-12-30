Одного из лидеров "антивакцинаторов" Украины выпустили из психбольницы

Остап Стахив. Фото из открытых источников

Стало известно, что один из лидеров движения "антивакцинаторов" в Украине Остап Стахив был выписан из психбольницы. Об этом он сам сообщил в своем Facebook, передают "Комментарии". Активист провел несколько прямых эфиров в соцсетях.

"Я еду домой! Друзья, спасибо Вам всем за поддержку! Благодаря Вам мы продолжаем наш путь на защите прав и свобод! Мы вместе с Вами прошли через репрессии, преследования, обыски, допросы, СИЗО и карательную психиатрию", — написал Остап Стахив.

Напомним, Служба безопасности Украины обвиняет Стахива в насильственных попытках свержения конституционного строя/захвата государственной власти. По информации правоохранителей, Стахив агитируя против вакцинации от коронавируса и организовывая массовые митинги, действует в сотрудничестве с российскими кураторами, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Стахив занимается организацией протестов и собирает деньги для своих акций, именуя себя руководителем организации "Права человека".

18 ноября суд решил задержать Стахива, однако был назначен залог 998 800 гривен. Его соратники собрали необходимую сумму, и он вышел на свободу. После этого Галицкий районный суд потребовал, чтобы подозреваемый прошел психиатрическую экспертизу и пробыл в профильном медучреждении 30 дней. В настоящее время прокуратура ожидает официального решения медиков заведения о состоянии его психического здоровья.

К слову, Остап Стахив, находясь в психбольнице, не прекращал своей "антивакцинаторской" полемики, регулярно публикуя посты и обращения к своим читателям.



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