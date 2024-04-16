Украина, Турция и РФ в течение двух месяцев вели переговоры: о чем на них шла речь

Украина рассматривала возможность подписания соглашения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Такие переговоры якобы велись между Киевом, Москвой и Анкарой в течение двух месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Переговоры. Фото: из открытых источников

В материале указывается, что стороны достигли согласия относительно текста, который должна была объявить Турция, но Украина "внезапно отказалась", рассказали агентству "Reuters" четверо неназванных лиц, знакомых с ситуацией. Также они отметили, что в прошлом месяце было "почти достигнуто российско-украинское соглашение" о судоходстве в Черном море.

По словам источников "Reuters" на условиях анонимности "из-за деликатности таких переговоров", они происходили при посредничестве Турции после подталкивания со стороны ООН.

Соглашение, достигнутое в марте, касалось "обеспечения безопасности торгового судоходства в Черном море". Также отмечается, что, хотя Украина не хотела ее официально подписывать, Киев дал согласие на то, чтобы президент Турции Тайип Эрдоган объявил об этом 30 марта, накануне региональных выборов, сказали источники западного агентства.

"В последнюю минуту Украина внезапно вышла, и соглашение было сорвано", — цитирует издание один из источников.

В материале "Reuters" также добавляется, что еще три собеседника подтвердили эту версию событий. Украина, РФ и Турция не комментировали данное сообщение в СМИ.

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