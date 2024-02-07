Есть ли смысл в новом зерновом соглашении при участии РФ: о чем говорит ситуация на Черном море

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в январе 2024 года Украина вышла на довоенные объемы экспорта морем. Интересно, что заявление появилось на фоне подготовки визита российского диктатора Владимира Путина в Турцию. Уже известно, что среди обсуждаемых тем будет и новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море. Нужно ли Украине некое новое соглашение при посредничестве Турции и участии РФ? О чем говорит ситуация, сложившаяся сейчас на Черном море? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Экспорт Черным морем. Фото: из открытых источников
Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов акцентирует, что порт Одесса – наши главные морские ворота – в январе экспортировал 6,3 млн тонн грузов, прежде всего аграрной продукции. Это фактически довоенный уровень экспорта.
По его словам, на данный момент Кремль физически не способен контролировать черноморскую акваторию. За два года войны Украина вывела из строя треть Черноморского флота России, освободила стратегически важный остров Змеиный и деоккупировала газодобывающие "вышки Бойко", которые россияне использовали для ведения разведки.
А с учетом потенциального появления в Украине самолетов F-16 и новых комплексов ПВО, Украине, в принципе, нет необходимости зависеть от настроений в Кремле, уверен нардеп.
Экономический эксперт Даниил Монин поделился таким комментарием:
Но украинский бизнес, подчеркивает эксперт, оказался намного гибче. А парк сбитых вражеских самолетов под Одессой, а также наши эффективные удары по российским военным объектам в Крыму привели к тому, что в районе нашего нового морского коридора самолеты РФ не летают, а корабли не плавают.
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