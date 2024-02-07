Есть ли смысл в новом зерновом соглашении при участии РФ: о чем говорит ситуация на Черном море

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в январе 2024 года Украина вышла на довоенные объемы экспорта морем. Интересно, что заявление появилось на фоне подготовки визита российского диктатора Владимира Путина в Турцию. Уже известно, что среди обсуждаемых тем будет и новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море. Нужно ли Украине некое новое соглашение при посредничестве Турции и участии РФ? О чем говорит ситуация, сложившаяся сейчас на Черном море? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Экспорт Черным морем. Фото: из открытых источников

Любые договоренности с Россией не просто бессмысленны, но и ничтожны

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов акцентирует, что порт Одесса – наши главные морские ворота – в январе экспортировал 6,3 млн тонн грузов, прежде всего аграрной продукции. Это фактически довоенный уровень экспорта.

"Выход Украины на такие объемы морской торговли – красноречивое свидетельство еще одного стратегического поражения Москвы в этой войне. Морское государство проиграло войну на море государству с гораздо, гораздо меньшими силами", – подчеркивает эксперт.

По его словам, на данный момент Кремль физически не способен контролировать черноморскую акваторию. За два года войны Украина вывела из строя треть Черноморского флота России, освободила стратегически важный остров Змеиный и деоккупировала газодобывающие "вышки Бойко", которые россияне использовали для ведения разведки.

"Украинские морские дроны неоднократно наносили удары по российским кораблям по всей плоскости Черного моря – от Босфора до Новороссийска. А наши ракеты постоянно атакуют их базы в Крыму, – напоминает Муса Магомедов. – Сейчас враг четко понимает: любой выход его милитарного хлама в море связан со сверхвысоким риском составить компанию крейсеру "Москва". Именно поэтому Украину больше практически не обстреливают ракетами морского базирования "Калибр". В таких обстоятельствах трудно понять логику в возобновлении зерновой сделки. Мы уже открыли наши порты и обеспечиваем безопасность маршрутов кораблей своими силами".

А с учетом потенциального появления в Украине самолетов F-16 и новых комплексов ПВО, Украине, в принципе, нет необходимости зависеть от настроений в Кремле, уверен нардеп.

"Тем более, мы уже неоднократно убедились, что любые договоренности с Россией не просто бессмысленны, но и ничтожны, – отмечает он. – РФ, конечно, будет пытаться реанимировать соглашение, чтобы застраховать от атак свой флот и контролировать украинское судоходство. Но сегодня, думаю, для Украины это неприемлемая идея. А как оно будет в будущем – увидим".

Украина военными усилиями самостоятельно восстановила судоходство

Экономический эксперт Даниил Монин поделился таким комментарием:

"Я считаю, что никакого нового соглашения с орками быть по поводу нового зернового соглашения не должно. Россияне нарушили свои предыдущие обязательства, чтобы уничтожить украинскую портовую инфраструктуру".

Но украинский бизнес, подчеркивает эксперт, оказался намного гибче. А парк сбитых вражеских самолетов под Одессой, а также наши эффективные удары по российским военным объектам в Крыму привели к тому, что в районе нашего нового морского коридора самолеты РФ не летают, а корабли не плавают.

"Таким образом Украина военными усилиями самостоятельно восстановила судоходство, – отмечает Даниил Монин. – Орки понимают только язык силы. Думаю, что удары по черноморскому флоту Мордора продолжатся, чтобы тот в конечном итоге просто перестал существовать".

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