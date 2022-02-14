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Украина созывает заседание ОБСЕ, где Россию хотят призвать к ответу

Россия так и не объяснила присутствие войск на границе

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками Венского документа ОБСЕ. Главная цель – Киев намерен услышать от Москвы с какой целью происходит усиление войск и их перемещение вблизи украинской границы, в том числе со стороны аннексированного Крыма. Как передает издание "Комментарии", данное заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Украина созывает заседание ОБСЕ, где Россию хотят призвать к ответу

ОБСЕ. Фото: из открытых источников

Министр рассказал, что запрос Украины в адрес России по Венскому документу так и остался без ответа. РФ решила никак не реагировать. В таком случае Украина предпринимает следующий алгоритм действий – созывает в течении ближайших 48 часов экстренную встречу с государствами-участниками ОБСЕ, на которой Россия должна будет дать внятный ответ относительно маневров своих войск вблизи украинской границы. 

Главный дипломат Украины призвал Россию выполнить свои обязательства в рамках ОБСЕ по военной прозрачности, чтобы снизить градус напряжения вблизи украинской границы. 

11 февраля Украина запустила механизм ОБСЕ, чтобы получить от России объяснение ее военного присутствия вблизи украинских границ.

Отметим, также подтвердилась информация о том, что ряд государств-участников ОБСЕ отзывают из Украины своих представителей, которые проходят службу в Специальной мониторинговой миссии. Уточняется, что большинство представителей СММ ОБСЕ – это гражданские лица. И государства, которые направляют своих представителей в СММ ОБСЕ имеют право давать рекомендации своим представителям относительно того, чтобы покидать тот или иной регион, потому что безопасность для СММ ОБСЕ всегда была на первом месте.

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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1492914296388567041
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