Украина рискует потерять финансовую помощь после кадровых изменений в "Укрэнерго"

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Черновалова Кристина
Решение об отставке Владимира Кудрицкого с должности главы НЭК "Укрэнерго" может серьезно отразиться на сотрудничестве Украины с международными партнерами, которые в прошлом оказывали значительную финансовую помощь компании. Об этом заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики во время брифинга в Медиацентре Украины.
Увольнение руководителя «Укрэнерго» угрожает международной поддержке Украины
Он подчеркнул, что увольнение Кудрицкого может подорвать достижения и доверие, выстроенные за годы его работы на этой должности, а значит отразиться на продолжении поддержки со стороны иностранных инвесторов.
По его словам, ключевым сейчас является проведение прозрачного конкурса на замещение вакантной должности, которое должно состояться без задержек и с полным пониманием со стороны общественности и международных партнеров. Такие действия, по словам Харченко, будут способствовать возобновлению доверия и дальнейшей стабилизации энергетического сектора Украины.
Эксперт также выразил обеспокоенность риском неформальных договоренностей, которые могут негативно повлиять на процесс выбора нового руководства и в дальнейшем — на имидж страны на международной арене. Харченко обратил внимание на необходимость гарантировать, что все процедуры будут открыты и понятны каждому, кто следит за развитием событий.
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