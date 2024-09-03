Украина рискует потерять финансовую помощь после кадровых изменений в "Укрэнерго"

Решение об отставке Владимира Кудрицкого с должности главы НЭК "Укрэнерго" может серьезно отразиться на сотрудничестве Украины с международными партнерами, которые в прошлом оказывали значительную финансовую помощь компании. Об этом заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики во время брифинга в Медиацентре Украины.

Увольнение руководителя «Укрэнерго» угрожает международной поддержке Украины

Он подчеркнул, что увольнение Кудрицкого может подорвать достижения и доверие, выстроенные за годы его работы на этой должности, а значит отразиться на продолжении поддержки со стороны иностранных инвесторов.

“Для меня это (увольнение главы "Укрэнерго Владимира Кудрицкого – ред.) даже не вопрос личной роли Кудрицкого или что-то связанное с ним. Да, безусловно, он талантливый менеджер, явно сконцентрировавший на себе и своей команде огромное доверие, которое стоило в прямом смысле этого слова 1,5 миллиарда долларов, которые "Укрэнерго" получила от иностранных партнеров. Но вопрос, как это доверие теперь удержать, как можно как можно меньше сделать так, чтобы эта помощь не была остановлена", – пояснил эксперт.

По его словам, ключевым сейчас является проведение прозрачного конкурса на замещение вакантной должности, которое должно состояться без задержек и с полным пониманием со стороны общественности и международных партнеров. Такие действия, по словам Харченко, будут способствовать возобновлению доверия и дальнейшей стабилизации энергетического сектора Украины.

Эксперт также выразил обеспокоенность риском неформальных договоренностей, которые могут негативно повлиять на процесс выбора нового руководства и в дальнейшем — на имидж страны на международной арене. Харченко обратил внимание на необходимость гарантировать, что все процедуры будут открыты и понятны каждому, кто следит за развитием событий.

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