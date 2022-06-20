Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию: история вопроса, позитив и подводные камни

В понедельник, 20 июня, Верховная Рада Украины 259-ю голосами ратифицировала Стамбульскую конвенцию, которую подписали уже более 40 стран. Она же – Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнего насилия. Эксперты пояснили изданию "Комментарии", что это значит – и почему у наших депутатов ранее до этого не доходили руки.

Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Фото: УНИАН

Нет никаких проблем в ратификации Стамбульской конвенции – тем более, в том виде, в каком это сделала Рада

Ростислав Кравец, адвокат, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры" считает, что ранее в отношении данной конвенции у нас создавали видимость прений в общественном поле. Причем зачастую – партиями и организациями, которые, как показало время, являются пророссийскими.

"Не вижу никаких проблем в ратификации Стамбульской конвенции – тем более, в том виде, в каком это сделала Рада. С определенными ограничениями. С указанием на то, что Украина не будет менять Конституцию под эту конвенцию, равно как переписывать под нее семейный кодекс. То есть, учли моменты, которых некоторые опасались, а именно – узаконивания однополых браков, неких неприсущих Украине взаимоотношений между мужчинами, женщинами", – поясняет Ростислав Кравец.

Он акцентирует, что данная конвенция до сих пор не ратифицирована рядом стран Европы. И даже Турция, которая в марте 2012-го ратифицировала ее первой (напомню, что открыта конвенция для подписания была с 11 мая 2011 года в Стамбуле) первой же из нее и вышла в 2021-м.

"Объективно – ратификация данной конвенции была предметом политических торгов внутри Украины, нежели неким существенным инструментом, который как-либо мог бы повлиять на гендерную, семейную политику в нашей стране", – резюмирует эксперт.

Война расставила все на свои места: "русский мир" потерпел крах, а Украина стала ближе к Европейскому Союзу

По мнению Петра Бурковского, аналитика Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, тема ратификации Стамбульской конвенции – это яркий пример того, как потерпела поражение российская пропаганда.

"В предыдущие годы именно из России шел поток дезинформации о том, что в результате ратификации данного документа Украину захватят гейпарады и феминистки, а традиционные ценности исчезнут. Война расставила все на свои места: "русский мир" потерпел крах, а Украина стала ближе к Европейскому Союзу", – подчеркивает аналитик.

Петр Бурковский акцентирует, что настоящей целью Конвенции Совета Европы является предотвращение насилия против женщин, в том числе поддерживаемого религиозными или традиционными представлениями о разной природе женщины и мужчины.

Наиболее распространенная манипуляция – ратификация Стамбульской конвенции автоматически открывает дорогу к легализации однополых браков

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович поясняет:

"Ранее в Украине были вопросы касательно ратификации данной конвенции со стороны многих организаций, прежде всего, религиозных. Так Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, в августе 2020-го обращался к руководству страны с призывом отказаться от ратификации Стамбульской конвенции из-за понятия "гендер", которое, по мнению авторов документа, означает не биологический пол, а самоидентификацию человека. Но тут надо понимать, что Украина – светское государство. И принятие подобных решений, которые касаются прав и свобод человек, не должно согласовываться с представителями религиозных организаций. Их мнение могут принять во внимание. Но не более".

Не стоит забывать, продолжает эксперт, что ратификация данной конвенции – это важное, желательное, хоть и не обязательное условие для получения Украиной статуса кандидата в члены в ЕС.

"Действительно, большинство государств Евросоюза ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Но не все. Что показательно, в числе отказников – те члены ЕС, у которых наблюдаются определенные проблемы с верховенством права, свободой слова, трудовыми отношениями, защитой прав и свобод граждан. Например, Болгария, Румыния, Венгрия. Та же Польша конвенцию ратифицировала, но сейчас ведет разговор о выходе из нее", – отмечает Игорь Рейтерович.

По его словам, когда-то или иное государство ратифицирует Стамбульскую конвенцию, то должно вносить определенные изменения в действующее законодательство. В том числе – в трудовое. К примеру, касательно недопустимости ограничений прав представителей сексуальных меньшинств при приеме на работу и пребывании на данной работе.

"Но на подобное готовы далеко не все страны даже в ЕС. В итоге некоторые, ратифицировав конвенцию, не довели те или иные ее моменты до реализации на практике", – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что вокруг данного документа много манипуляций. Наиболее распространенная – что ратификация автоматически открывает дорогу к легализации однополых браков.

"Хоть это не так, – уверяет Игорь Рейтерович. – Что, впрочем, не мешает некоторым гражданам стран, ратифицировавших конвенцию, выдвигать государству определенные претензии. И тут, действительно, есть противоречия. Потому что определенные положения конвенции (к примеру, что каждый может сам определять для себя "гендер") не согласуются с законодательством, где прописано, что брак является союзом между мужчиной и женщиной. Но, подчеркиваю, в первую очередь данная конвенция – о защите прав и свобод человека и гражданина, о недопустимость их преследования по неким специфическим признакам".

Эксперт призывает понять – если мы хотим интегрироваться в ЕС, то придется вносить много изменений в действующее законодательство. Ну, а ратификация данной конвенции просто позволяет заявить, что мы выполнили определенное условие. Реализации же тех или иных положений на практике может растянуться на годы. Чему пример – ряд стран самого ЕС.

"Резюмируя. Ратификация – шаг правильный. Он хорош для имиджа Украины как демократического государства, как наше позиционирование себя как европейской державы. И будет определенным бонусом накануне принятия решения касательно предоставления нам статуса кандидата в члены ЕС", – подчеркивает Игорь Рейтерович.

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