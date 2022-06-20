Стамбульскую конвенцию ратифицировали: как проголосовали депутаты

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Козлова Альбіна
20 июня народные депутаты проголосовали за ратификацию Стамбульской конвенции. "За" проголосовало 259 депутатов. Как написал депутат Ярослав Железняк, не отдали ни одного голоса "за" депутаты "Батькивщины", от "Слуги народа" – 193 голоса, от ЕС – 9, от Платформы за жизнь и мир – 15 (бывшая ОПЗЖ), от фракции "За майбутнє" — 2 голоса, от партии "Голос" — 10, от "Довіри" — 13, "Восстановление Украины" — 12 голосов и пять от внефракционных депутатов.
Верховная Рада, фото из открытых источников
В частности, это решение очень важно не только для того, чтобы другие страны изменили мнение о нас, для евроинтеграции Украины, но и для формирования европейского гуманного общества, где нет дискриминации женщин, где большое внимание уделяется и борются с домашним насилием, насилием против женщин. В тексте Конвенции гендер прописан как "социально закрепленные роли, поведение, деятельность и характерные признаки, которые определенное общество считает подходящими для женщин и мужчин".
Вице-премьер Ольга Стефанишина говорит, что ратификация улучшит позицию Украины и увеличит шансы на получение положительного ответа на заявку о предоставлении нашему государству статуса кандидата в члены ЕС. Конвенцию подписали уже 46 стран с момента ее создания в 2011 году.
Координатор Общественного совета по гендерным вопросам при МФО "Уровни возможности" Лариса Кобелянская в комментарии detector.media рассказывала, почему важна Конвенция для защиты украинских женщин.
В Украине была создана государственная социальная программа равных прав и возможностей мужчин и женщин, введена социальная программа противодействия и предотвращения домашнего насилия. Депутаты утвердили изменения в законодательство относительно санкций за насилие в семье. Однако ратификация на государственном уровне имеет значение для нашего законодательства и репутации Украины на международном уровне.
Конечно, по ее словам, ратификация – это только требования на бумаге, а украинцам нужно менять свое отношение к насилию в семьях, проявлениям дискриминации. Поскольку важно для имплементации и реализации законов именно отношение и поведение граждан в случаях, когда нарушаются законные права кого-либо из них или окружающих.
Как писал портал, какие законы приняли депутаты 19 июня.
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