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Украина рассматривает возможность процедуры экстрадиции Януковича

Суд признал законным избрание для него меры пресечения

сегодня, 15:25
Автор:

Елизавета Черных

В Офисе генпрокурора Украины рассматривается возможность начала процедуры экстрадиции президента-беглеца Виктора Януковича. Согласно официальным данным, 25 марта апелляционный суд признал законным избрание для него меры пресечения, подразумевающей содержание под стражей, передает РБК-Украина. 

Украина рассматривает возможность процедуры экстрадиции Януковича

Виктор Янукович - фото из открытых источников

Сообщается, что сегодня столичный апелляционный суд не удовлетворил апелляции правозащитников касательно избрания меры пресечения для экс-президента Виктора Януковича в виде содержания под стражей в рамках расследования по делу о захвате государственной власти. 

Теперь Офис генерального прокурора заявил о праве начать процедуру экстрадиции беглого главы государства, а также о праве обратиться в суд для получения разрешения на специальное досудебное следствие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заседание СНБО 19 марта обещало быть интересным и его решения действительно смогли удивить. По рекомендации СБУ члены Совета объявили о введении санкций против множества должностных лиц времен президентства Януковича и самого президента-беглеца. 

Накануне стало известно, что Европейский Союз принял решение продлить ряд санкций против беглого президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Однако новый список отличается от предыдущего — из него исключили бывшего и.о. премьер-министра, экс-главу НБУ Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Эксперты поясняют, что есть санкции против чиновников, которые украли много у своего государства. Причем украли нередко деньги международных фондов, которые постоянно помогают Украине. Они представляют нам значительную финансовую поддержку, чтобы Украина как государство развивалась и реформировалась. Два человека, которых вывели из-под санкций, являются лицами, касательно которых есть обоснованные подозрения в кражах больших сумм денег у государства. Арбузова с Табачником вывели из-под санкций как раз потому, что Украина не смогла предоставить соответствующих аргументов. И это уже вопросы к нашим правоохранительным органам. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-rassmatrivaet-vozmozhnost-nachala-1616676139.html
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