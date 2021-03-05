Санкции против Януковича и Ко: почему двух экс-чиновников исключили из "черного списка"

Европейский союз принял решение продлить ряд санкций против беглого президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Однако новый список отличается от предыдущего — из него исключили бывшего и.о. премьер-министра, экс-главу НБУ Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Виктор Янукович - фото из открытых источников

Почему именно этих экс-чиновников вычеркнули из "черного списка" ЕС? Влияют ли санкции на деятельность данных лиц или они бесполезны? Мнением по этому поводу с порталом "Комментарии" поделились эксперты.

Арбузова с Табачником вывели из-под санкций, потому что Украина не смогла предоставить доказательств их виновности

Политолог, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник подчеркивает, что санкции, касающиеся окружения Януковича, имеют несколько составляющих и направлений.

"Есть санкции, которые введены за содействие РФ в аннексии Крыма. Есть — за содействие России в оккупации части Донбасса. А есть — против чиновников, которые украли много у своего государства, — поясняет политолог. – Причем украли нередко деньги международных фондов – МВФ, ЕБРР, ЕС, которые постоянно помогают Украине. Они представляют нам значительную финансовую поддержку, чтобы Украина как государство развивалась и реформировалась. И два человека, которых вывели из-под санкций, относились как раз к третьей группе лиц, касательно которых есть обоснованные подозрения, что они украли много денег у государства".

Но подозрения – одно, а доказательства – другое.

"Каждый год украинская сторона должна пояснять, почему то или иное лицо не привлечено к ответственности, но против него нужно продолжать санкции. И Арбузова с Табачником вывели из-под санкций как раз потому, что Украина не смогла предоставить соответствующих аргументов. И это уже вопросы к нашим правоохранительным органам, к прокуратуре — почему нет ни одного решения в суде", — отмечает Николай Мельник.

Исключение двух экс-чиновников из "черного списка" — вопрос к украинским правоохранителям

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов уверяет, что санкции, даже мягкие (в отличие от американских) европейские доставляют массу неудобств тем, против кого введены.

"Эти люди не могут свободно перемещаться по территории ЕС, заморожены их средства. Можно вспомнить, как Портнов бился за отмену санкций против него. Как радуются их снятию те или иные недавние фигуранты "черного списка". Это показатель, что санкции действенны. Даже такие мягкие, как от ЕС", — подчеркивает политэксперт.

Что касается вывода из-под санкций Арбузова и Табачника – дело именно в том, что расследование по их делам практически не продвинулось в Украине.

"Вопросы, в том числе, к украинским правоохранителям, которые должны были провести качественное следствие и добиться судебных решений по поводу тех или иных фигурантов. По делу Табачнику я не слышал ничего последние два года. По Арбузову что-то началось лишь недавно, — отмечает Александр Леонов. — Кстати, история с Медведчуком и Козаком, против которых СНБО ввело санкции по подозрению в содействии финансирования терроризма, тоже может зайти в тупик. Если в ближайшее время не будет процессуальных действий, они могут через суд (и не только украинский) добиваться отмены санкций. Пока мы наблюдаем правовые разрывы – предъявлены серьезные обвини, а о следственных действиях, равно как допросах, ничего не слышно".

Ранее "Комментарии" рассказывали, что США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!