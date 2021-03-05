Опубликованы санкции против окружения Януковича: кто еще остается в списке ЕС

Европейский союз принял решение продлить ряд санкций против беглого президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Однако новый список отличается от предыдущего — в нем отсутствуют две фамилии. Соответствующая информация обнародована в Официальном журнале ЕС, передает РБК.

Опубликованы санкции против окружения Януковича - фото из открытых источников

По данным источника, из санкционного списка исключены бывший и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и бывший министр образования Дмитрий Табачник.

Так, санкции продолжены в отношении Виктора Януковича, Виталия Захарченко (бывший министр внутренних дел), Виктора Пшонки (бывший генпрокурор), Виктора Ратушняка (бывший замминистра внутренних дел), Александра Януковича (сын бывшего президента), Артема Пшонки (сын бывшего генпрокурора), Сергея Курченко (олигарх), Александра Клименко (бывший министр доходов и сборов).

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что ЕС и США готовят новые санкции против РФ после отказа освободить оппозиционного политика Алексея Навального по требованию Европейского суда по правам человека. Эксперты считают, что российская экономика более-менее адаптировалась к санкциям. К тому же, европейцы ввели их точечно, против окружения руководства РФ. Надо понимать, что санкции вводятся путем консенсуса между государствами-членами ЕС. И там, где есть бизнес-интересы отдельных государств (а они есть), наивно ожидать серьезного санкционного давления. Специалисты уверены, что следует ожидать продолжения санкционного давления, как на физических лиц, так и на юридических, которые, по мнению Запада, имеют отношение к делу Навального, а также к наступлению вообще на права и свободы.





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