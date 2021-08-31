Украина продолжит эвакуацию граждан из Афганистана: что говорят в МИД

Украина продолжит эвакуацию граждан с Афганистана, фото из Facebook

В Министерстве иностранных дел (МИД) сообщили, что будут продолжать поиск возможностей для эвакуации украинских граждан из Афганистана. Об этом сообщает УНИАН.

Несмотря на обострение ситуации в Кабуле и тот факт, что аэропорт захватили талибы, Украина будет и в дальнейшем вывозить своих граждан из Афганистана в сентябре. Теперь наше министерство будет искать новые пути эвакуации и при необходимости идти на переговоры с "Талибаном". Министерство работает в усиленном режиме. Там обещают, что никого не покинут в этой стране.



По словам представителя Министерства Олега Николенко, маршруты эвакуации будут корректироваться. Среди маршрутов рассматривают и наземные пути выезда, и вывоз людей через другие аэропорты. С теми, кто остался в Афганистане, работают дипломаты посольства в Таджикистане, им будут раздавать инструкции как попасть на эвакуационный транспорт. Известно, что многие еще хотят приехать в Украину.

Дипломаты говорят, что напряжение в стране продолжает расти. Впрочем, в МИД призывают не нагнетать эмоции вокруг событий и отметили, что шесть рейсов украинские самолеты уже осуществили, а это хороший показатель эффективности работы дипломатических миссий. Этими рейсами Украина вывезла более 650 человек из Афганистана.

Как сообщал портал "Комментарии", в субботу, 28 августа, из Кабула вылетело три украинских самолета Вооруженных сил Украины с эвакуированными. По предварительным подсчетам, Украина эвакуировала 400 человек, среди которых украинцы, американцы и иностранные граждане. Иностранцев разместили в пункте временного размещения беженцев и центре обсервации для иностранных граждан.









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