Украинский самолет с эвакуированными приземлился в Борисполе

Украина эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек. С Кабула 28 августа вылетели три самолета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Украина продолжает эвакуацию граждан из Кабула, фото из открытых источников

Известно, что из Кабула вылетело три украинские самолета Вооруженных сил Украины с эвакуированными. По предварительным подсчетам Украина эвакуировала 400 человек, среди которых украинцы, американцы и иностранные граждане.

Сейчас в международном аэропорту "Борисполь" приземлился второй самолет "Александр Белый". Сколько людей на борту не сообщается. Вечером прилетит третий с эвакуированными людьми. Также, по словам советника, в аэропорту к самолетам выйдут глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, чтобы встретить тех, кто прилетел.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко говорил, что в Афганистане, где боевики Талибана совершают теракты в международном аэропорту, еще осталось 90 украинцев, ожидающих эвакуации.

Между тем Украина активно продолжала эвакуацию своих граждан. В минувшие выходные, 22 и 23 августа в Борисполь прибыли два самолета, привезли 31 и 41 граждан Украины, среди них 12 военных, служивших по контракту в другой стране.



Всего самолеты забрали 83 и 98 человек из Кабула, среди которых немало иностранных журналистов и граждан других стран. Иностранцев разместили в пункте временного размещения беженцев и центре обсервации для иностранных граждан.

Все иностранцы должны пройти двухнедельный карантин и потом они будут работать с миграционной службой.

Как сообщал портал "Комментарии", украинским послам пришлось много работать над вопросом эвакуации граждан.









