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Украинский самолет с эвакуированными приземлился в Борисполе

В аэропорту Борисполя ожидают еще один самолет из Кабула

сегодня, 16:45
Автор:

Козлова Альбіна

Украина эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек. С Кабула 28 августа вылетели три самолета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Украинский самолет с эвакуированными приземлился в Борисполе

Украина продолжает эвакуацию граждан из Кабула, фото из открытых источников

Известно, что из Кабула вылетело три украинские самолета Вооруженных сил Украины с эвакуированными. По предварительным подсчетам Украина эвакуировала 400 человек, среди которых украинцы, американцы и иностранные граждане.

Сейчас в международном аэропорту "Борисполь" приземлился второй самолет "Александр Белый". Сколько людей на борту не сообщается. Вечером прилетит третий с эвакуированными людьми. Также, по словам советника, в аэропорту к самолетам выйдут глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, чтобы встретить тех, кто прилетел.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко говорил, что в Афганистане, где боевики Талибана совершают теракты в международном аэропорту, еще осталось 90 украинцев, ожидающих эвакуации.

Между тем Украина активно продолжала эвакуацию своих граждан. В минувшие выходные, 22 и 23 августа в Борисполь прибыли два самолета, привезли 31 и 41 граждан Украины, среди них 12 военных, служивших по контракту в другой стране.

Всего самолеты забрали 83 и 98 человек из Кабула, среди которых немало иностранных журналистов и граждан других стран. Иностранцев разместили в пункте временного размещения беженцев и центре обсервации для иностранных граждан.

Все иностранцы должны пройти двухнедельный карантин и потом они будут работать с миграционной службой.

Как сообщал портал "Комментарии", украинским послам пришлось много работать над вопросом эвакуации граждан.




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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-evakuirovala-afganistana-eshche-okolo-1630154889.html
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