Украина продолжает реформу школьного питания: три ключевых направления

Украина не останавливает реформу школьного питания, которая была начата еще до войны по инициативе первой леди Елены Зеленской. Премьер-министр Денис Шмыгаль презентовал три основных направления этой реформы на проходящем в Киеве Европейском региональном саммите школьного питания. В частности, правительство продолжает увеличивать доступ к бесплатным горячим обедам для школьников и улучшать инфраструктуру школьных столовых.

реформа школьного питания в Украине. Фото: kmu.gov.ua

1. Расширение доступа к питанию для учащихся

Премьер-министр сообщил, что на сегодняшний день 1,8 млн учеников средних школ получают питание, из которых половина бесплатно. С этого учебного года бесплатные горячие завтраки и обеды стали доступны всем ученикам начальных классов. Правительство выделило на эти цели 2 миллиарда гривен в 2024 году.

2. Качество и сбалансированность питания

Шмыгаль подчеркнул, что правительство активно работает над улучшением качества школьного меню, учитывающего диетические потребности каждого ребенка. В частности, изменен подход к закупке продуктов с акцентом на поддержку локальных производителей и стимулирование фермерства.

3. Модернизация пищеблоков в школах

Еще одним важным направлением реформы является модернизация пищеблоков школ. Для этого правительство выделило 1,5 млрд грн, что позволит обновить столовую в 172 школах и обеспечить комфортные условия приготовления пищи для 150 тысяч учеников. В будущем планируется модернизация более 800 пищеблоков и создание 12 фабрик-кухонь для доставки еды в школы и детские сады.

Будущие планы реформы школьного питания

Премьер-министр также рассказал, что в 2025-2027 годах правительство планирует создать более 800 модернизированных пищеблоков и запустить пилотные фабрики-кухни для доставки еды в учебные заведения. Уже реализован первый проект такой фабрики в Буче. Елена Зеленская, инициатор реформы, подчеркнула важность интеграции усилий министерств, общественных организаций и экспертов для успешного развития школьного питания в Украине.

Напомним, что реформа школьного питания в Украине становится новым этапом в обеспечении школьников здоровой пищей. Важным аспектом этой инициативы есть подготовка профессиональных поваров, способных создавать качественные и сбалансированные блюда для детей. Государство активно сотрудничает с бизнесом, чтобы создать условия для развития кулинарного образования, которое станет фундаментом успешной реализации реформы.