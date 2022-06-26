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Украина приостанавливает свое движение в НАТО: в ОП объяснили решение

На Банковой сделали заявление по дальнейшему сближению с НАТО

сегодня, 12:30 comments1676
Автор:

Кравцев Сергей
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Интеграция Украины в НАТО поставлена на паузу. Об этом заявили в Офисе президента, объясняя решение позицией отдельных стран-членов НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Financial Times" заявил замруководителя Офиса президента Игорь Жовква. 

Украина приостанавливает свое движение в НАТО: в ОП объяснили решение

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Заместитель главы ОП отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы в самом НАТО наконец-то поняли, что Украина является краеугольным камнем в системе безопасности на европейском континенте. Пока все члены Альянса это не понимают, не осознают, что происходит сегодня в Европе и Украине, нет смысла подписывать какой-либо документ. На сегодняшний день члены НАТО отказали Украине в желании стать полноправным членом Североатлантического Альянса. Поэтому официальный Киев на сегодняшний день удержится от стремления и дальше двигаться в сторону НАТО.

Жовква также подчеркнул, что в новой версии НАТО должен убрать любые упоминания касательно партнёрских отношений с Россией. Киев считает, что пришло ли время Альянсу перестать "стыдиться" того, чтобы быть жёстким с Москвой.

По словам Игоря Жовквы, Украина ожидает, что на мадридском саммите Альянс поддержит важность усиления военного сотрудничества с Украиной и пересмотрит приоритеты в контексте самой масштабной войны на европейском континенте с 1945 года.

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Также портал "Комментарии" писал — что изменится для мира, Украины и РФ по итогам саммита "Большой семерки": какие ожидания.



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Источник: https://www.ft.com/content/f63b193a-8963-4dda-8ccb-6d364245ca5b
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:53

Зрозуміло, що Україні до НАТО 50 і більше років. Ніяку Європу Україна не рятує - тільки підставляє. Всі розмови про рух у НАТО - для того щоб драконити Імперію. Корумпованих, безвідповідальних, не зрілих, брехунів, ніхто там не чекає.

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