Украина приостанавливает свое движение в НАТО: в ОП объяснили решение

Интеграция Украины в НАТО поставлена на паузу. Об этом заявили в Офисе президента, объясняя решение позицией отдельных стран-членов НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Financial Times" заявил замруководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Заместитель главы ОП отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы в самом НАТО наконец-то поняли, что Украина является краеугольным камнем в системе безопасности на европейском континенте. Пока все члены Альянса это не понимают, не осознают, что происходит сегодня в Европе и Украине, нет смысла подписывать какой-либо документ. На сегодняшний день члены НАТО отказали Украине в желании стать полноправным членом Североатлантического Альянса. Поэтому официальный Киев на сегодняшний день удержится от стремления и дальше двигаться в сторону НАТО.

Жовква также подчеркнул, что в новой версии НАТО должен убрать любые упоминания касательно партнёрских отношений с Россией. Киев считает, что пришло ли время Альянсу перестать "стыдиться" того, чтобы быть жёстким с Москвой.

По словам Игоря Жовквы, Украина ожидает, что на мадридском саммите Альянс поддержит важность усиления военного сотрудничества с Украиной и пересмотрит приоритеты в контексте самой масштабной войны на европейском континенте с 1945 года.

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