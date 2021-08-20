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Украина приобрела ледокол James Clark Ross: сколько стоит британское судно

Украина купила у Британии ледокол James Clark Ross, которому уже 30 лет

сегодня, 15:58
Автор:

Корж Антон








Украина и Великобритания заключили сделку по продаже ледокола James Clark Ross для нужд украинских антарктических исследований. С украинской стороны договор подписал Национальный антарктический научный центр, с британской — учреждение Исследования и инновации Великобритании, сообщает пресс-служба НАНЦ.

Украина приобрела ледокол James Clark Ross: сколько стоит британское судно

Ледокол James Clark Ross. Фото: British Antarctic Survey

Судно прибудет в Украину, в порт Одессы, в начале осени уже под флагом нашей страны. Сейчас ледокол находится в Дании. Сделка, как и планировалось ранее, стоила около 5,3 млн долларов — за эти деньги Украина получила построенное 30 лет назад судно в комплекте с двумя катерами, полным баком горючего и сопутствующими юридическими услугами.

В НАНЦ считают, что наличие у Украины собственного ледокола открывает ряд перспектив в научно-исследовательском направлении. Последние 20 лет Украина вынужденно обходилась без собственного ледокола, для доставки антарктических экспедиций приходилось фрахтовать иностранные суда. Теперь есть возможность самостоятельно перевозить ученых в Антарктиду, и попутно проводить углубленные исследования Южного океана.


James Clark Ross был построен в 1990 году британской судостроительной компанией Swan Hunter Shipbuilders. Его длина — 100 м, водоизмещение — 5,7 тыс. тонн. В церемонии его спуска на воду принимала участие королева Великобритании Елизавета II. Ледокол стал штатным судном Британской антарктической службы и принимал участие в проведении ряда исследований, аналогов которым еще не было. Также именно этот ледокол в 1996 году доставил группу украинских полярников на антарктическую станцию "Фарадей", которая в будущем стала украинской станцией "Академик Вернадский".

Украинские полярные исследователи 6 февраля попросили президента Украины Владимира Зеленского приобрести для них ледокол. Выбор пал на британский James Clark Ross. Подробнее — в публикации портала "Комментарии".


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Источник: https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1719995771543626
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