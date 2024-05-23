Украина получит доходы от замороженных росактивов: какие нюансы и вопросы

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Кравцев Сергей
Евросоюз, похоже, принял окончательное решение о передаче Украине доходов от замороженных активов РФ. В Кремле уже заявили, что Запад "осторожничает" в вопросе конфискации российских активов, хоть и назвал даже такой урезанный вариант их использования для помощи Украине – экспроприацией. Как ситуация тут может развиваться дальше? Может ли Запад пойти на более резкие шаги? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Замороженные активы РФ. Фото: из открытых источников
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечает, что процесс передачи российских активов Украине, согласно международному праву, должен пройти три этапа. Последовательно. И ни один из них обойти нельзя.
Первый этап – арест активов. Всех их видов – и государственных, и корпоративных, частных.
Второй этап – конфискация данных активов у их собственников (у государства, компаний, физлиц).
Третий – передача арестованных и конфискованных активов третьей стороне (в данном случае – Украине).
Таким образом, продолжает он, страны "ненавистного Запада", где почему-то хранили свои активы (финансовые и материальные) российские держава, компании и граждане, постепенно идут к тому, чтоб так или иначе, рано или поздно – компенсировать Украине те огромные потери, которые нам нанесла и продолжает наносить РФ за ее же счет.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что пока Запад не готов на более резкие шаги, нежели конфискация доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.
По его мнению, хорошо, что в ЕС пошли хотя бы на передачу нам доходов от замороженных российских активов.
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает следующим образом:
Хорошо, конечно, что Украина получит в итоге несколько млрд евро в год, отмечает эксперт. Но плохо, что страны Запада не решаются сами себе сказать, что готовы полноценно противодействовать РФ.
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