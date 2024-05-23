Украина получит доходы от замороженных росактивов: какие нюансы и вопросы

Евросоюз, похоже, принял окончательное решение о передаче Украине доходов от замороженных активов РФ. В Кремле уже заявили, что Запад "осторожничает" в вопросе конфискации российских активов, хоть и назвал даже такой урезанный вариант их использования для помощи Украине – экспроприацией. Как ситуация тут может развиваться дальше? Может ли Запад пойти на более резкие шаги? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Замороженные активы РФ. Фото: из открытых источников

Процесс обязательно должен пройти три этапа

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечает, что процесс передачи российских активов Украине, согласно международному праву, должен пройти три этапа. Последовательно. И ни один из них обойти нельзя.

Первый этап – арест активов. Всех их видов – и государственных, и корпоративных, частных.

Второй этап – конфискация данных активов у их собственников (у государства, компаний, физлиц).

Третий – передача арестованных и конфискованных активов третьей стороне (в данном случае – Украине).

"На сегодня больше всего сделано по первому этапу. Арестованы почти все российские государственные активы. И некоторые частные. Второй этап пока в развитии. Имеем случаи конфискации активов частных лиц. А нынешние разговоры о конфискации доходов от активов – это уже переход на третий этап", – поясняет Андрей Новак.

Таким образом, продолжает он, страны "ненавистного Запада", где почему-то хранили свои активы (финансовые и материальные) российские держава, компании и граждане, постепенно идут к тому, чтоб так или иначе, рано или поздно – компенсировать Украине те огромные потери, которые нам нанесла и продолжает наносить РФ за ее же счет.

"Но этот процесс обязательно должен пройти все три этапа (чтоб не быть обжалованным Россией), а также он точно не будет быстрым. Как и предоставление нам вооружений, как и санкции против страны-агрессора – так и ситуация с передачей нам ее активов исповедуют принцип удава. Медленного, но неотвратимого удушения", – констатирует эксперт.

У европейцев особая ситуация, потому они так осторожны

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что пока Запад не готов на более резкие шаги, нежели конфискация доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

"Что-то иное противоречило бы законодательству ЕС, могло привести к обвалу его валютно-финансовой системы. Дело в том, что с 270 млрд евро замороженных российских активов, 220-230 находится на территории ЕС. А 190 млрд – непосредственно в Euroclear (расположенная в Бельгии крупнейшая в мире расчетно-клиринговая система, предназначенная для обслуживания международных ценных бумаг). В США всего 5-5,5 млрд, потому они могут позволить себе, что угодно. У европейцев – иная ситуация, потому они так осторожны", – поясняет эксперт.

По его мнению, хорошо, что в ЕС пошли хотя бы на передачу нам доходов от замороженных российских активов.

Европейский истеблишмент будет спать спокойно

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает следующим образом:

"С моей точки зрения, передача Украине дивидендов от замороженных российских активов – это для европейского истеблишмента способ спать спокойно. Показать, что он готов часть российских доходов передавать нам, но не так много, чтоб РФ начала в ответ конфисковывать доходы западных держав".

Хорошо, конечно, что Украина получит в итоге несколько млрд евро в год, отмечает эксперт. Но плохо, что страны Запада не решаются сами себе сказать, что готовы полноценно противодействовать РФ.

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