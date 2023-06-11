Украина получила гуманитарную помощь и горючее от Азербайджана для пострадавших от катастрофы на Каховской ГЭС



















Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на SOCAR Energy Ukraine: в гуманитарный груз входят коллекторный трубопровод для перекачки сточных вод, подводные насосы, мотопомпы, резиновые лодки, защитные костюмы, спасательные жилеты, летняя и зимняя одежда.



Катастрофа на Каховской ГЭС: Украину поддержал Азербайджан. Фото ДСНС Украина

В рамках помощи от Азербайджана компания SOCAR предоставила 20 тонн горючего ГСЧС Украины в Одесской области.

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Также в первые часы после техногенной катастрофы на Каховской ГЭС в рамках гуманитарной миссии компания SOCAR предоставила Благотворительной организации "Я помогу" и Благотворительному фонду "Ядопомощь" более тысячи литров дизеля и газа для спасения людей и животных. АЗК SOCAR, расположенные на эвакуационном пути, готовы предоставить места отдыха и бесплатно накормить пострадавших.





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Речь шла на портале "Комментарии" и о том, - последствия подрыва ГЭС: вблизи Одессы наблюдается опреснение моря, а на Херсонщине вода стала опасной. Из-за подрыва Каховской ГЭС Украина столкнулась с немалым количеством глобальных экологических проблем. Да, возле Одессы зафиксировали опреснение моря. Специалисты отобрали пробы морской воды в трех местах Одессы: в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16-й станции Большого фонтана. Таким образом, воду проверили на наличие взвешенных веществ, железа и уровень солености. Результаты лабораторного исследования показали превышение.