Украина получила F-16 с сюрпризом от США: о чем идет речь

Американские военные помогли улучшить системы радиоэлектронной борьбы на истребителях F-16, которые союзники передали Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает подразделение Воздушных сил США 350th Spectrum Warfare Wing.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Будущие украинские самолеты обновляли инженеры 68-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы в сотрудничестве с норвежскими и датскими коллегами.

"Чтобы эффективно интегрировать F-16 в ВВС Украины, его подсистемы РЭБ нужно было перепрограммировать, чтобы они были эффективны против российских угроз", – говорится в сообщении.

Перед специалистами стояла двойная проблема: системы, которая используется на F-16, нет на вооружении США, а также короткие сроки оптимизации систем, чтобы успеть к дате поставки самолетов.

Опираясь на данные от Дании и Норвегии, специалисты изучили конструкцию системы и разработали подходы для ее перепрограммирования. Совместно с партнерами специалисты протестировали обновленный комплекс, а также смогли улучшить процессы перепрограммирования всеми сторонами.

Как указано, Украина является официальным заказчиком услуг в 68-й эскадрильи, что позволит подразделению обеспечивать поддержку и своевременное обновление, и модернизацию систем РЭБ на основе опыта и рекомендаций от украинской стороны.

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