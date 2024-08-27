Украина получила F-16 с сюрпризом от США: о чем идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Американские военные помогли улучшить системы радиоэлектронной борьбы на истребителях F-16, которые союзники передали Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает подразделение Воздушных сил США 350th Spectrum Warfare Wing.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Будущие украинские самолеты обновляли инженеры 68-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы в сотрудничестве с норвежскими и датскими коллегами.
Перед специалистами стояла двойная проблема: системы, которая используется на F-16, нет на вооружении США, а также короткие сроки оптимизации систем, чтобы успеть к дате поставки самолетов.
Опираясь на данные от Дании и Норвегии, специалисты изучили конструкцию системы и разработали подходы для ее перепрограммирования. Совместно с партнерами специалисты протестировали обновленный комплекс, а также смогли улучшить процессы перепрограммирования всеми сторонами.
Как указано, Украина является официальным заказчиком услуг в 68-й эскадрильи, что позволит подразделению обеспечивать поддержку и своевременное обновление, и модернизацию систем РЭБ на основе опыта и рекомендаций от украинской стороны.
Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, планируют ли США в ближайшее время передавать Украине свои F-16.
Также издание "Комментарии" сообщало – перспективы расширения коалиции по F-16: глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о важных переговорах.
Новости