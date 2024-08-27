logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украина получила F-16 с сюрпризом от США: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина получила F-16 с сюрпризом от США: о чем идет речь

США модернизировали системы РЭБ на переданных Украине истребителях F-16

сегодня, 16:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Американские военные помогли улучшить системы радиоэлектронной борьбы на истребителях F-16, которые союзники передали Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает подразделение Воздушных сил США 350th Spectrum Warfare Wing.

Украина получила F-16 с сюрпризом от США: о чем идет речь

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Будущие украинские самолеты обновляли инженеры 68-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы в сотрудничестве с норвежскими и датскими коллегами.

"Чтобы эффективно интегрировать F-16 в ВВС Украины, его подсистемы РЭБ нужно было перепрограммировать, чтобы они были эффективны против российских угроз", – говорится в сообщении.

Перед специалистами стояла двойная проблема: системы, которая используется на F-16, нет на вооружении США, а также короткие сроки оптимизации систем, чтобы успеть к дате поставки самолетов.

Опираясь на данные от Дании и Норвегии, специалисты изучили конструкцию системы и разработали подходы для ее перепрограммирования. Совместно с партнерами специалисты протестировали обновленный комплекс, а также смогли улучшить процессы перепрограммирования всеми сторонами.

Как указано, Украина является официальным заказчиком услуг в 68-й эскадрильи, что позволит подразделению обеспечивать поддержку и своевременное обновление, и модернизацию систем РЭБ на основе опыта и рекомендаций от украинской стороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, планируют ли США в ближайшее время передавать Украине свои F-16.

Также издание "Комментарии" сообщало – перспективы расширения коалиции по F-16: глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о важных переговорах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости