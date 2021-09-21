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Украина переместилась в желтую зону карантина: какие новые ограничения

В Украине заработают новые правила адаптивного карантина

сегодня, 15:40
Автор:

Хмільовська Інна

В четверг, 23 сентября, Украина переходит в желтую зону карантина. Это означает новые ограничения для миллионов украинский. Как школьники будут посещать школы и можно ли ходить в спортзалы и рестораны? Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет НВ.

Украина переместилась в желтую зону карантина: какие новые ограничения

Карантин, фото с открытых источников

Соответствующее решение во вторник, 21 сентября приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Желтая зона — что запрещено по новым правилам на территории всей страны:

— работа школ, вузов и других учебных заведений в обычном формате, если менее 80% работников учреждения имеют желтые или зеленые COVID-сертификаты — заведение должно перейти на дистанционное обучение;

— проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории;

— кинозалы и залы учреждений культуры — заполненность более чем на 50% мест;

— спортзалы и фитнес-центры — более 1 человек на 10 кв. метров;

— посещение бассейнов — на одной дорожке для индивидуальных занятий не более, чем четыре человека или шесть человек;

— заведения питания и рестораны — клиентов имеют размещать на расстоянии менее 1,5 метра за столиками по соседству и не более четырех человек за столом, не считая детей до 18 лет

— проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием учащихся более чем из одной группы и в присутствии зрителей.

Ранее "Комментарии" писали, что глава Минздрава рассказал, когда в Украину смогут отменить карантин .

Напомним, новые правила карантина в Украине: возможно ли сдержать новую волну пандемии . Кабинет министров опубликовал постановление, которым вносятся изменения в правила карантина в Украине. В частности, приняты изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтая" или "зеленая"), а также, что в "желтой" зоне возможны некоторые послабления, по сравнению с предыдущими правилами.


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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/karantin-v-ukrajini-zhovta-zona-z-23-veresnya-novini-ukrajini-50184588.html
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