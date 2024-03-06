Украина ожидает антициклона Jasper: прогноз погоды от синоптиков

С 7 марта в Украине будет царить антициклон – Jasper. Именно поэтому завтра в большинстве областей будет преимущественно сухая погода. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Украина ожидает антициклона Jasper

"Синоптическая ситуация в Украине 7 марта будет определяться антициклоном по имени Jasper, что будет означать преимущественно сухую погоду в большинстве областей", — говорит она.

По прогнозам метеорологов, в большинстве областей Украины будет царить сухая погода, что является достаточно приятной новостью для тех, кто стремится насладиться весенними прогулками без зонта. Ночью термометры могут показывать от 2 до 5 градусов мороза, а днем столбики термометров смогут вырасти лишь от 1 до 5 градусов тепла. Исключение будут составлять южные регионы и Закарпатье, где воздух прогреется до 4...11 градусов.

Столица Украины, Киев также встретит этот период без осадков. Ночные температуры в пределах -2...-4 градуса и приближение к нулевой отметке днем обещают сохранение зимней атмосферы в городе. Интересно, что холодная погода не покинет нас быстро, ведь она продлится до следующей недели, с обещанием потепления после 16 марта.

"Пока греемся, но каждый весенний день дает нам больше света, уверенности и надежды, что все будет по-нашему", – написали синоптики.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине циклонов с ураганными ветрами может стать больше. Циклон "Фил", нанесший ущерб в украинских регионах, был одним из сильнейших на территории черноморского региона за последние несколько десятков лет. Далее такие циклоны будут образовываться все чаще. Об этом предупреждает ученый и метеоролог Игорь Кибальчич.