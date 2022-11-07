Украина отреагировала на заявления мэра латвийского города о "российском Крыме"

В МИД Украины высказались относительно заявления мэра Даугавпилса – второго крупнейшего города Латвии – о "российском Крыме" и уклонение латвийского политика от того, чтобы назвать РФ агрессором и единственным виновником войны. Как передает издание "Комментарии", заявление в понедельник обнародовал представитель МИД Олег Николенко.

Мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш.Фото: из открытых источников

"Мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш оправдывает преступления России в Украине. Неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейм Латвии", — отреагировали в МИД Украины.

При этом Олег Николенко отметил, что заявление отдельно взятого политика не отображает официальную позицию Латвии, которая есть надежным другом и союзником Украины.

Стоит отметить, что ранее сообщалось, Андрейс Элксниньш на вопрос о Крыме ответил, что "Крым является частью РФ". После замечания, что почти все международное сообщество считает эту территорию украинской землей и не признало российскую аннексию, он ответил, что это так, но "невозможно разделять факты, что его включили в состав РФ, и что весь мир продолжил после этого сотрудничать с Россией".

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