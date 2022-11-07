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Украина отреагировала на заявления мэра латвийского города о "российском Крыме"

В Киеве заявили, что высказывания "маргинального деятеля" не отражают официальной позиции дружественной для Украины Латвии

сегодня, 12:15
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Автор:

Кравцев Сергей

В МИД Украины высказались относительно заявления мэра Даугавпилса – второго крупнейшего города Латвии – о "российском Крыме" и уклонение латвийского политика от того, чтобы назвать РФ агрессором и единственным виновником войны. Как передает издание "Комментарии", заявление в понедельник обнародовал представитель МИД Олег Николенко.

Украина отреагировала на заявления мэра латвийского города о "российском Крыме"

Мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш.Фото: из открытых источников

"Мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш оправдывает преступления России в Украине. Неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейм Латвии", — отреагировали в МИД Украины.

При этом Олег Николенко отметил, что заявление отдельно взятого политика не отображает официальную позицию Латвии, которая есть надежным другом и союзником Украины.

Стоит отметить, что ранее сообщалось, Андрейс Элксниньш на вопрос о Крыме ответил, что "Крым является частью РФ". После замечания, что почти все международное сообщество считает эту территорию украинской землей и не признало российскую аннексию, он ответил, что это так, но "невозможно разделять факты, что его включили в состав РФ, и что весь мир продолжил после этого сотрудничать с Россией".

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Джо Байдена приватно просит лидеров Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. В материале Washington Post отмечается, что эти просьбы мотивированы не тем, чтобы подтолкнуть Киев сесть за стол переговоров с Москвой. Мол, так американские власти пытаются обеспечить правительству Украины поддержку со стороны других стран, обеспокоенных принципиальным отказом Зеленского общаться с Путиным. О чём говорит появление этой статьи? Какую открытость хотят от Украины? Каковы шансы на переговоры Киева и Москвы, РФ и Запада? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:14

Наші сварливі корумповані кожного дня 24/7 моніторять весь світ, де є привід для сварки. Коли ці істоти працюють? Хоч на віщо їм працювати? Вони на всьому готовому забезпеченні від багатих європейських лузерів. Не дивно що погладшавший у комфорті гопнік Данілов розробляє для Оксан тури на Росію плюндрувати могили плювками. Поки їх чоловіки займуться розпилом репарацій і майна російських Буратін. Якби ж ця хунта не трималась за владу, все вже давно припинилося.

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