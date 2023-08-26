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Украина отреагировала на «подножку» от союзников по импорту агропродукции

МИД осудил продление торговых ограничений на импорт агропродукции из Украины и призвал партнеров к поиску сбалансированного решения

сегодня, 16:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Киеве уже отреагировали на заявление министра сельского хозяйства Польши о том, что его страна, а также Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия поддерживают продление запрета на импорт украинского зерна до конца 2023 года. Как передает портал "Комментарии", реакцию Украины обнародовало МИД страны.

Украина отреагировала на «подножку» от союзников по импорту агропродукции

Зерно. Фото: из открытых источников

"Считаем категорически неприемлемым продолжение торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета Европейской Комиссии", — говорится в заявлении.


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Отмечается, что соответствующие заявления вызывают полное непонимание относительно намерения добавить в перечень запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции.

В министерстве добавили, что такие односторонние ограничения не соответствуют духу и букве Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам, а также нормам Единого рынка Евросоюза.                                          

Киев призвал партнеров найти сбалансированное решение на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации.

Читайте также на портале "Комментарии" — 24 августа стало известно, что Венгрия обратилась с ультимативной просьбой к Евросоюзу о продлении запрета на внутренние продажи украинского зерна. Будапешт просит руководящие органы ЕС продлить запрет как минимум в пяти странах-членах ЕС, граничащих с Украиной. Такое заявление сделал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Европейском Союзе обратились с призывом к G20 – есть вариант запустить зерновую сделку.




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Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-shchodo-namiriv-slovachchini-bolgariyi-polshchi-rumuniyi-ta-ugorshchini-prodovzhiti-zaboronu-na-import-ukrayinskogo-zerna?fbclid=IwAR2aBjZOH1Y1R_fyK8NBjWD4zxVayr_3aJegMv9nerfBWLUCLLv3ZcRWdoI
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