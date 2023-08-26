Украина отреагировала на «подножку» от союзников по импорту агропродукции

В Киеве уже отреагировали на заявление министра сельского хозяйства Польши о том, что его страна, а также Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия поддерживают продление запрета на импорт украинского зерна до конца 2023 года. Как передает портал "Комментарии", реакцию Украины обнародовало МИД страны.

Зерно. Фото: из открытых источников

"Считаем категорически неприемлемым продолжение торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета Европейской Комиссии", — говорится в заявлении.

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Отмечается, что соответствующие заявления вызывают полное непонимание относительно намерения добавить в перечень запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции.

В министерстве добавили, что такие односторонние ограничения не соответствуют духу и букве Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам, а также нормам Единого рынка Евросоюза.

Киев призвал партнеров найти сбалансированное решение на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации.

Читайте также на портале "Комментарии" — 24 августа стало известно, что Венгрия обратилась с ультимативной просьбой к Евросоюзу о продлении запрета на внутренние продажи украинского зерна. Будапешт просит руководящие органы ЕС продлить запрет как минимум в пяти странах-членах ЕС, граничащих с Украиной. Такое заявление сделал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Европейском Союзе обратились с призывом к G20 – есть вариант запустить зерновую сделку.



