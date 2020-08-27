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Украина открывает границу с Крымом: известны условия для приезжих

У прибывших из Крыма спросят страховку и отправят в изоляцию

сегодня, 12:27
Автор:

Елена Волкова

С 29 августа Украина возобновляет работу контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Украина открывает границу с Крымом: известны условия для приезжих

Однако, как сообщили в пресс-службе ведомства, с 29 августа по 28 сентября во время карантина иностранцы и лица без гражданства должны будут иметь при себе страховой полис, покрывающий лечение коронавируса в Украине. Кроме того, все те, кто прибыл в Украину с временно оккупированных территорий, должны будут пробыть две недели в изоляции и активировать мобильное приложение "Дия". Не подлежат изоляции или обсервации лишь дети до 12 лет и дипломаты.

Напомним, темпы распространения коронавируса снова ускорились. За сутки в Украине обнаружили почти 2 тысячи новых случаев. Больше всего из зафиксировали в Киеве, а также Харьковской области. Об этом говорится на сайте СНБО. 

Сразу 1974 украинцев получили за вчера положительные тесты на COVID-19 из лаборатории. Общее число инфицированных по состоянию на утро четверга, 27 августа, уже составляет 112 059 человек. 


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