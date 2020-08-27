Коронавирус в Украине: количество больных стремительно растет

Темпы распространения коронавируса снова ускорились. За сутки в Украине обнаружили почти 2 тысячи новых случаев. Больше всего из зафиксировали в Киеве, а также Харьковской области. Об этом говорится на сайте СНБО.

Сразу 1974 украинцев получили за вчера положительные тесты на COVID-19 из лаборатории. Общее число инфицированных по состоянию на утро четверга, 27 августа, уже составляет 112 059 человек.

Борьба с коронавирусом. Фото: STANISLAV KRASILNIKOV/TASS

Больше всего коронавирус сейчас поражает украинскую столицу, где прибавилось 220 больных, и Харьковскую область, где новых инфицированных - 218. Более двухсот случаев COVID-19 подтвердились во Львовской области. Еще более чем по сотни украинцев с коронавирусом обнаружили в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Одесской областях.

В целом по регионах сейчас ситуация выглядит так:

Львовская область - 13763 случая (+203);



г. Киев - 12468 случаев (+220);

Черновицкая область - 9700 случаев (+159);



Ровенская область - 8818 случаев (+81);

Ивано-Франковская область - 8485 случаев (+164);

Харьковская область - 8202 случая (+218);

Закарпатская область - 7225 случаев (+82);

Одесская область - 6537 случаев (+185);

Киевская область - 5305 случаев (+94);



Волынская область - 5268 случаев (+47);

Тернопольская область - 5245 случаев (+141);

Винницкая область - 3736 случаев (+59);

Житомирская область - 2998 случаев (+39);

Хмельницкая область - 2102 случая (+40);



Днепропетровская область - 2095 случаев (+40);

Черниговская область - 1618 случаев (+48);

Запорожская область - 1454 случая (+15);



Черкасская область - 1318 случаев (+13);

Сумская область - 1302 случая (+33);



Донецкая область - 1278 случаев (+22);

Николаевская область - 1040 случаев (+17);



Кировоградская область - 780 случаев (+9);

Полтавская область - 695 случаев (+11);

Херсонская область - 363 случая (+17);

Луганская область - 264 случая (+17);

Что касается тех, кто выздоровел от коронавируса, то в Украине таких уже 54 217. За сутки их число выросло на 763 человека.

Умерли от осложнений COVID-19 еще 49 украинцев. И теперь общее количество жертв достигает 2403 человек.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, как будут противостоять коронавирусу на избирательных участках во время местных выборов в Украине.

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