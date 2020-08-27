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Коронавирус в Украине: количество больных стремительно растет

В лидеры по темпам распространения коронавируса вернулся Киев

сегодня, 09:23
Автор:

Виолетта Комаровская

Темпы распространения коронавируса снова ускорились. За сутки в Украине обнаружили почти 2 тысячи новых случаев. Больше всего из зафиксировали в Киеве, а также Харьковской области. Об этом говорится на сайте СНБО. 

Сразу 1974 украинцев получили за вчера положительные тесты на COVID-19 из лаборатории. Общее число инфицированных по состоянию на утро четверга, 27 августа, уже составляет 112 059 человек. 

Коронавирус в Украине: количество больных стремительно растет

Борьба с коронавирусом. Фото: STANISLAV KRASILNIKOV/TASS

Больше всего коронавирус сейчас поражает украинскую столицу, где прибавилось 220 больных, и Харьковскую область, где новых инфицированных - 218. Более двухсот случаев COVID-19 подтвердились во Львовской области. Еще более чем по сотни украинцев с коронавирусом обнаружили в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Одесской областях.

В целом по регионах сейчас ситуация выглядит так: 

Львовская область - 13763 случая (+203); 

г. Киев - 12468 случаев (+220)

Черновицкая область - 9700 случаев (+159)

Ровенская область - 8818 случаев (+81);

Ивано-Франковская область - 8485 случаев (+164);

Харьковская область - 8202 случая (+218)

Закарпатская область - 7225 случаев (+82);

Одесская область - 6537 случаев (+185);

Киевская область - 5305 случаев (+94);

Волынская область - 5268 случаев (+47)

Тернопольская область - 5245 случаев (+141);

Винницкая область - 3736 случаев (+59)

Житомирская область - 2998 случаев (+39);

Хмельницкая область - 2102 случая (+40);

Днепропетровская область - 2095 случаев (+40);

Черниговская область - 1618 случаев (+48);

Запорожская область - 1454 случая (+15);

Черкасская область - 1318 случаев (+13);

Сумская область - 1302 случая (+33);

Донецкая область - 1278 случаев (+22);

Николаевская область - 1040 случаев (+17);

Кировоградская область - 780 случаев (+9);

Полтавская область - 695 случаев (+11)

Херсонская область - 363 случая (+17);

Луганская область - 264 случая (+17)

Что касается тех, кто выздоровел от коронавируса, то в Украине таких уже 54 217. За сутки их число выросло на 763 человека.

Умерли от осложнений COVID-19 еще 49 украинцев. И теперь общее количество жертв достигает 2403 человек. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, как будут противостоять коронавирусу на избирательных участках во время местных выборов в Украине. 


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