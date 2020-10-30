Украина оказалась в шаге от тотальной красной карантинной зоны

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Виолетта Комаровская
В Украине обновили границы карантинных зон. Желтых и зеленых территорий в стране почти не осталось и все они сконцентрированы в Херсонской области. Большинство же регионов теперь будут преимущественно оранжевыми. Об этом сообщил на своей странице в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.
Карантин в Украине. Фото: The times
Новое разделение утвердила сегодня, 30 октября, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности. В красной зоне в этот раз оказались уже 11 областных центров. Самые строгие ограничения должны ввести, в частности, в Житомире и Ужгороде. Остаются красными также Харьков, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Сумы, Ровно, Хмельницкий, Чернигов и Черновцы.
А вот Тернополю удалось покинуть пределы красной зоны и с понедельника он будет оранжевым. В оранжевой зоне также остается пока Киев.
В Луганской области, которая две недели подряд была полностью красной, большинство районов и городов стали снова оранжевыми. Строгие ограничения должны сохраниться только в Троицком и Марковском районе.
Самые обширные красные зоны — в Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Одесской и Ровенской областях.
Новое зонирование начнет действовать уже с 00:00 понедельника, 2-го ноября.
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