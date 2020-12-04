Украина обновила список красных и зеленых стран: что изменилось

Язык
Coinspot 04.12.2020
BTC/USD
18912.12
ETH/USD
585.92
LTC/USD
83.88
НБУ 04.12.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
34.65
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Обновлен список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 4 декабря. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Фото из открытых источников
В списке есть государства-члены Всемирной организации здравоохранения. Распределение проводили в соответствии с количеством активных случаев заболевания COVID-19 на 100 000 населения.
Так, в "красном" списке оказалось 36 стран. В зоне опасности такие страны, как Грузия, Черногория, Хорватия, Словения, Литва, Австрия, США, Венгрия, Швеция, Польша, Италия, Румыния и другие.
Все остальные страны вошли в перечень "зеленой" зоны. В частности, в зеленую зону попала Франция и Босния и Герцеговина. А также в этом списке Латвия, Словакия, Великобритания, Испания, Беларусь, РФ, Греция, Канада, Израиль, Индия, Турция, Египет и другие.
Сама Украина с показателем в 493,9 в списке все еще отнесли к "зеленой" зоне, несмотря на многочисленные антирекорды заболеваемости ежедневно.
Отметим, что после возвращения из стран "красной зоны" украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении "Дий вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий Covid-19.
Стоит отметить, что обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.
Как сообщалось, карантин в Украине в декабре усиливать не планируют. Наконец об этом официально заявило правительство. Глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал, какие правила карантина введут в январе и будут ли ограничивать работу транспорта.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости