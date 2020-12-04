Украина обновила список красных и зеленых стран: что изменилось

Обновлен список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 4 декабря. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

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В списке есть государства-члены Всемирной организации здравоохранения. Распределение проводили в соответствии с количеством активных случаев заболевания COVID-19 на 100 000 населения.

Так, в "красном" списке оказалось 36 стран. В зоне опасности такие страны, как Грузия, Черногория, Хорватия, Словения, Литва, Австрия, США, Венгрия, Швеция, Польша, Италия, Румыния и другие.

Все остальные страны вошли в перечень "зеленой" зоны. В частности, в зеленую зону попала Франция и Босния и Герцеговина. А также в этом списке Латвия, Словакия, Великобритания, Испания, Беларусь, РФ, Греция, Канада, Израиль, Индия, Турция, Египет и другие.

Сама Украина с показателем в 493,9 в списке все еще отнесли к "зеленой" зоне, несмотря на многочисленные антирекорды заболеваемости ежедневно.





Отметим, что после возвращения из стран "красной зоны" украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении "Дий вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий Covid-19.

Стоит отметить, что обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Как сообщалось, карантин в Украине в декабре усиливать не планируют. Наконец об этом официально заявило правительство. Глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал, какие правила карантина введут в январе и будут ли ограничивать работу транспорта.

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