Украина обновила распределение стран по короназонам: полный перечень

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Таисия Ерохина
Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный перечень распределения стран на зоны по распространенности коронавирусной болезни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава 16 октября.
В списке есть государства-члены Всемирной организации здравоохранения. Распределение проводили в соответствии с количеством активных случаев заболевания COVID-19 на 100 000 населения.
Так, в перечень "зеленой" зоны входят 149 стран, среди которых Грузия, Бразилия, Австрия, Португалия, Польша, Венгрия, Россия, Беларусь, Италия, Болгария, Канада, Турция и другие.
Тогда как в "красном" списке оказалось 44 страны. В зоне опасности Чехия, Израиль, Великобритания, Франция, Бельгия, Словения, США, Румыния, Испания, Армения и другие.
Сама Украина с показателем в 175,5 в списке все еще попала в "зеленую" зону, несмотря на многочисленные антирекорды заболеваемости ежедневно.
Напомним, коронавирус
в Украине снова пошел в наступление. Медики отчитались о новом рекорде — за
сутки зафиксировали еще 5992 пациента с Covid-19. Таким образом Украина побила
свой предыдущий рекорд, установленный 9 октября.
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