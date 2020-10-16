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Украина обновила распределение стран по короназонам: полный перечень

Известно, какие страны оказались в "красном" списке, а какие - остаются "зелеными"

сегодня, 14:47
Автор:

Таисия Ерохина

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный перечень распределения стран на зоны по распространенности коронавирусной болезни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава 16 октября.

Украина обновила распределение стран по короназонам: полный перечень

В списке есть государства-члены Всемирной организации здравоохранения. Распределение проводили в соответствии с количеством активных случаев заболевания COVID-19 на 100 000 населения.

Так, в перечень "зеленой" зоны входят 149 стран, среди которых Грузия, Бразилия, Австрия, Португалия, Польша, Венгрия, Россия, Беларусь, Италия, Болгария, Канада, Турция и другие.

Тогда как в "красном" списке оказалось 44 страны. В зоне опасности Чехия, Израиль, Великобритания, Франция, Бельгия, Словения, США, Румыния, Испания, Армения и другие.

Сама Украина с показателем в 175,5 в списке все еще попала в "зеленую" зону, несмотря на многочисленные антирекорды заболеваемости ежедневно.


Напомним, коронавирус в Украине снова пошел в наступление. Медики отчитались о новом рекорде — за сутки зафиксировали еще 5992 пациента с Covid-19. Таким образом Украина побила свой предыдущий рекорд, установленный 9 октября.


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