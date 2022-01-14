Украину накроет новое похолодание: синоптик назвала точные даты

15 января ураган на территории нашей страны еще будет с сильными порывами, но в течение дня его сила снизится. Через день-два порывы ветра снова вступят в силу, а температура опустится вниз, еще с большей отметкой минус. Об этом в социальных сетях рассказывает синоптик Наталья Диденко.

Наталья Диденко рассказала о погоде на выходные (фото из открытых источников)

Синоптик называет конкретные даты, когда снова на наши территории придет сильный ураган. Это произойдет 17-18 января. На эти даты придет в нашу страну новая порция январского холода.

Как утверждает Диденко, ураган принес с собой что-то похожее на весеннее потепление. Хотя из-за сильных порывов ветра оно не чувствуется.

Какая будет погода на выходные, 15-16 января? Завтра, 15 января, порывы ветра еще нам будут досаждать. Причина этого явления – последствия противостояния антициклона Carlos и циклона Famke. Первый выталкивает второго претендента, формирующего у нас погоду. Медленно ураган будет терять свою силу, но 17-18 января снова вернутся сильные порывы этого ветра. Это предостережение для наших земляков о дальнейшей погодной ситуации. Осадки в субботу и воскресенье будут возможны на всех украинских территориях, кроме западных. В воскресенье их следует ожидать только на восточных территориях нашей страны.

Наталья Диденко отмечает, что плюсовая температура, которая была сегодня, завтра и послезавтра станет с небольшим минусом. Ночью будет -1-5 градусов мороза, днем -2 мороза +2 тепла.

В столице 15 января сильный ветер будет портить киевлянам выходной, в воскресенье его порывы ослабнут. Местами прогнозируются осадки, но они будут небольшими и пройдут только в субботу. Столбик термометра в ночные часы будет показывать в Киеве -1-4 градуса, днем -1 морозца. Киевлянам следует быть осторожным из-за гололеда!

Новые порции холода, они будут не сильными, ожидаются после выходных – 17-19 января.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине ожидают возвращения морозов.

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