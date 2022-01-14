logo

BTC/USD

43346.68

ETH/USD

3330.76

LTC/USD

145.34

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

32.09

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украину накроет новое похолодание: синоптик назвала точные даты
commentss НОВОСТИ Все новости

Украину накроет новое похолодание: синоптик назвала точные даты

Наталья Диденко заявила, что уже через несколько дней в Украине снова ожидается сильный ветер

14 января 2022, 23:40
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

15 января ураган на территории нашей страны еще будет с сильными порывами, но в течение дня его сила снизится. Через день-два порывы ветра снова вступят в силу, а температура опустится вниз, еще с большей отметкой минус. Об этом в социальных сетях рассказывает синоптик Наталья Диденко.

Украину накроет новое похолодание: синоптик назвала точные даты

Наталья Диденко рассказала о погоде на выходные (фото из открытых источников)

Синоптик  называет конкретные даты, когда снова на наши территории придет сильный ураган. Это произойдет 17-18 января. На эти даты придет в нашу страну новая порция январского холода.

Как утверждает Диденко, ураган принес с собой что-то похожее на весеннее потепление. Хотя из-за сильных порывов ветра оно не чувствуется.

Какая будет погода на выходные, 15-16 января? Завтра, 15 января, порывы ветра еще нам будут досаждать. Причина этого явления – последствия противостояния антициклона Carlos и циклона Famke. Первый выталкивает второго претендента, формирующего у нас погоду. Медленно ураган будет терять свою силу, но 17-18 января снова вернутся сильные порывы этого ветра. Это предостережение для наших земляков о дальнейшей погодной ситуации. Осадки в субботу и воскресенье будут возможны на всех украинских территориях, кроме западных. В воскресенье их следует ожидать только на восточных территориях нашей страны.

Наталья Диденко отмечает, что плюсовая температура, которая была сегодня, завтра и послезавтра станет с небольшим минусом. Ночью будет -1-5 градусов мороза, днем -2 мороза +2 тепла.

В столице 15 января сильный ветер будет портить киевлянам выходной, в воскресенье его порывы ослабнут. Местами прогнозируются осадки, но они будут небольшими и пройдут только в субботу. Столбик термометра в ночные часы будет показывать в Киеве -1-4 градуса, днем -1 морозца. Киевлянам следует быть осторожным из-за гололеда!

Новые порции холода, они будут не сильными, ожидаются после выходных – 17-19 января.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине ожидают возвращения морозов.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!